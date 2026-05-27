Miền Bắc đón "mưa vàng" giải nhiệt

Tối 27/5, Hà Nội và nhiều địa phương ở miền Bắc đã có mưa rào và dông rải rác sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 28/5, do có tác động của khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống làm cho vùng thấp nóng phía Tây suy yếu bớt, nắng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo chiều tối 28 và ngày 29/5, khu vực Bắc Bộ có mưa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế hai ngày tới tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 29/5, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ kết thúc, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 1/6, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Chiều tối 28 và ngày 29/5, khu vực Bắc Bộ mưa to (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo thời tiết ngày 28/5 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C; nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C; nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.