TPHCM và Nam Bộ gia tăng mưa dông, nguy cơ ngập úng

Ngày 25/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, khu vực tiếp tục duy trì nắng nóng. Mưa rào và dông rải rác xuất hiện vào chiều tối và đêm.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-28 độ C, cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Riêng miền Đông phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo từ 25/5, mưa dông có xu hướng gia tăng tại TPHCM và Nam Bộ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Chiều qua (24/5), mưa rào xuất hiện tại nhiều khu vực ở TPHCM như phường Cầu Ông Lãnh, Chợ Quán, Tân Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Phú Định, Diên Hồng, Long Phước, Long Trường, Cát Lái, Bình Trưng, xã Nhà Bè... Lượng mưa phổ biến 5-15mm, có nơi trên 20mm.

Theo cơ quan khí tượng, từ hôm nay, gió Tây Nam và nhiễu động trên cao hoạt động mạnh dần khiến mưa dông có xu hướng gia tăng; có nơi mưa vừa đến mưa to kèm nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh và ngập úng cục bộ tại khu vực trũng thấp.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu khi có mưa lớn; đồng thời đề phòng cây xanh gãy đổ, tốc mái và sự cố điện trong cơn dông.