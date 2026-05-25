Dông lốc ở Cà Mau: Hàng nghìn hộ dân mất điện được khắc phục sớm
(Dân trí) - Dông lốc xảy ra khiến lưới điện ảnh hưởng, làm hàng nghìn hộ dân ở Cà Mau bị mất điện. Ngành điện lực địa phương cơ bản đã khắc phục sớm sự cố này.
Sáng 25/5, lãnh đạo UBND phường Giá Rai (tỉnh Cà Mau) cho biết, dông lốc bất ngờ xảy ra chiều 24/5 ngoài gây hư hại nhiều nhà dân, lưới điện trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.
Qua thống kê của ngành điện lực cho thấy, ít nhất có 4 tuyến lưới điện bị thiệt hại như: sét đánh đứt dây trung áp, mái tôn nhà dân cuốn vào gây gãy chân sứ một số trụ điện, cây xanh bị ngã đổ gây gãy trụ trung áp,…
Lưới điện bị ảnh hưởng bởi dông lốc đã làm khoảng 9.000 hộ dân bị mất điện thắp sáng, với sản lượng ngưng cung cấp hơn 24.600kWh.
Ông Huỳnh Tấn Đức, Trưởng Điện lực Giá Rai, cho biết ngay sau khi sự cố xảy ra, đơn vị đã huy động lực lượng khắc phục.
Trong đêm 24/5, lực lượng điện lực đã hoàn thành việc khắc phục dây trung áp bị đứt, thay chân sứ,… đảm bảo có điện trở lại phục vụ cho hàng nghìn hộ dân. Hiện còn điểm trụ điện bị gãy có 85 hộ dân mất điện sinh hoạt.
"Với điểm trụ bị gãy, điện lực đã khảo sát thực tế, tuyến đường vận chuyển gặp nhiều khó khăn, phải dùng xà lan chở trụ, vật tư, thiết bị vào nên cũng mất nhiều thời gian hơn", ông Đức nói và cho biết, đơn vị sẽ tập trung hoàn thành việc khắc phục sớm nhất.
"Dự kiến chiều 25/5, 85 hộ dân ở điểm này sẽ có điện trở lại", ông Đức thông tin thêm với phóng viên Dân trí.
Trước đó hơn 14h ngày 24/5, mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra tại một số xã, phường của tỉnh Cà Mau.
Qua thống kê sơ bộ, có hơn 90 căn nhà bị thiệt hại, trong đó sập hoàn toàn 7 căn, còn lại là tốc mái. Ngoài ra, có nhiều cây xanh, trụ điện cũng bị hư hại, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân.
Các địa phương đang thống kê cụ thể thiệt hại về tài sản của từng hộ dân để xem xét hỗ trợ theo quy định.
Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Cà Mau, từ khoảng giữa tháng 5/2026, hoạt động của gió Tây Nam có xu hướng mạnh dần làm mưa gia tăng trên diện rộng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, sét và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.
UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên hộ gia đình, gia cố biển hiệu và các vật dụng dễ bị gió cuốn; thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn do sét đánh, cây ngã đổ trong mưa dông.