Dông lốc ở Cà Mau: Hàng nghìn hộ dân mất điện được khắc phục sớm

Sáng 25/5, lãnh đạo UBND phường Giá Rai (tỉnh Cà Mau) cho biết, dông lốc bất ngờ xảy ra chiều 24/5 ngoài gây hư hại nhiều nhà dân, lưới điện trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Dông lốc làm tốc mái nhà dân, lưới điện cũng bị ảnh hưởng (Ảnh: BCHQS phường cung cấp).

Qua thống kê của ngành điện lực cho thấy, ít nhất có 4 tuyến lưới điện bị thiệt hại như: sét đánh đứt dây trung áp, mái tôn nhà dân cuốn vào gây gãy chân sứ một số trụ điện, cây xanh bị ngã đổ gây gãy trụ trung áp,…

Lưới điện bị ảnh hưởng bởi dông lốc đã làm khoảng 9.000 hộ dân bị mất điện thắp sáng, với sản lượng ngưng cung cấp hơn 24.600kWh.

Ông Huỳnh Tấn Đức, Trưởng Điện lực Giá Rai, cho biết ngay sau khi sự cố xảy ra, đơn vị đã huy động lực lượng khắc phục.

Trong đêm 24/5, lực lượng điện lực đã hoàn thành việc khắc phục dây trung áp bị đứt, thay chân sứ,… đảm bảo có điện trở lại phục vụ cho hàng nghìn hộ dân. Hiện còn điểm trụ điện bị gãy có 85 hộ dân mất điện sinh hoạt.

"Với điểm trụ bị gãy, điện lực đã khảo sát thực tế, tuyến đường vận chuyển gặp nhiều khó khăn, phải dùng xà lan chở trụ, vật tư, thiết bị vào nên cũng mất nhiều thời gian hơn", ông Đức nói và cho biết, đơn vị sẽ tập trung hoàn thành việc khắc phục sớm nhất.

"Dự kiến chiều 25/5, 85 hộ dân ở điểm này sẽ có điện trở lại", ông Đức thông tin thêm với phóng viên Dân trí.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục sự cố sau dông lốc (Ảnh: BCHQS xã cung cấp).

Trước đó hơn 14h ngày 24/5, mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra tại một số xã, phường của tỉnh Cà Mau.

Qua thống kê sơ bộ, có hơn 90 căn nhà bị thiệt hại, trong đó sập hoàn toàn 7 căn, còn lại là tốc mái. Ngoài ra, có nhiều cây xanh, trụ điện cũng bị hư hại, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Các địa phương đang thống kê cụ thể thiệt hại về tài sản của từng hộ dân để xem xét hỗ trợ theo quy định.