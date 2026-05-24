Dông lốc làm hàng chục căn nhà bị hư hại

Hơn 14h ngày 24/5, mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra tại một số xã, phường của tỉnh Cà Mau, đã làm ảnh hưởng hàng chục nhà dân.

Lãnh đạo phường Giá Rai (tỉnh Cà Mau) cho biết, qua thống kê ban đầu dông lốc làm tốc mái, vách 34 căn nhà trên địa bàn phường. Hầu hết nhà dân bị thiệt hại thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn.

“Địa phương đang tiếp tục thống kê cụ thể số nhà dân bị thiệt hại”, một lãnh đạo phường cho hay.

Một ngôi nhà của người dân bị hư hại (Ảnh: UBND phường cung cấp).

Thông tin từ xã Phong Thạnh, cơn dông lốc xảy ra trên địa bàn đã làm ít nhất 15 căn nhà bị ảnh hưởng. Trong số này có 4 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, 1 căn bị tốc mái phần nhà trước và 10 căn bị thiệt hại nhẹ.

Tại phường Láng Tròn, địa phương cũng ghi nhận 38 căn nhà bị sập và tốc mái. Còn tại xã Vĩnh Phước, thống kê ban đầu dông lốc làm 18 căn nhà bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, còn nhiều cây xanh, trụ điện cũng bị nghiêng ngã, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân.

Một ngôi nhà của người dân bị tốc mái (Ảnh: CTV).

Sau khi sự việc xảy ra, các xã, phường đã huy động lực lượng hỗ trợ thu dọn hiện trường, di dời tài sản, gia cố lại nhà cửa,... nhằm đảm bảo giúp người dân ổn định nơi ở.

Hiện chính quyền địa phương tiếp tục rà soát nhà dân bị ảnh hưởng, đánh giá thực tế thiệt hại của từng hộ gia đình để xem xét hỗ trợ theo quy định.