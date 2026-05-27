TPHCM và Nam Bộ mưa dông về chiều tối, cảnh báo lốc xoáy

Ngày 27/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, khu vực tiếp tục nắng nóng. Đến chiều tối và đêm, mưa rào và dông rải rác có khả năng xuất hiện.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C, một số nơi trên 35 độ C.

TPHCM và Nam Bộ được dự báo có mưa dông vào chiều tối (Ảnh: Hoàng Hướng).

Mưa rào và dông cũng có thể xuất hiện trên vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và từ Cà Mau đến An Giang. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thời tiết nguy hiểm.

Hôm qua (26/5), nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mưa dông như phường Bình Dương, Hòa Lợi, Chánh Phú Hòa, Vĩnh Tân, Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh cùng các xã Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Minh Thạnh, Bình Châu và Hòa Hiệp. Lượng mưa phổ biến 5-20mm, một số nơi ghi nhận trên 30mm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển khi xảy ra mưa dông lớn; đồng thời đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như lốc xoáy, sét và gió giật mạnh. Ngư dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo để có biện pháp đảm bảo an toàn.