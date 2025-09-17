Yêu cầu Hà Nội, TPHCM sớm công bố lộ trình chuyển đổi xe xăng sang xe điện

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc xử lý ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm các dòng sông trên địa bàn Hà Nội và TPHCM; Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường toàn diện, trước mắt tập trung cho xử lý ô nhiễm môi trường không khí.

Hà Nội và TPHCM - hai đô thị chịu áp lực ô nhiễm lớn nhất - được chọn làm trọng điểm để xây dựng kế hoạch với các giải pháp đột phá, từ đó nhân rộng ra cả nước.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Hà Nội và TPHCM sớm công bố lộ trình chuyển đổi giao thông xanh (Ảnh: Xanh SM).

Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường quốc gia theo hướng đồng bộ, tự động, hiện đại và kết hợp trí tuệ nhân tạo AI để theo dõi, cung cấp dữ liệu liên tục về chất lượng không khí.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì ban hành quy chuẩn/tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các trạm sạc xe điện lắp đặt tại nơi công cộng, nơi trông giữ xe tập trung, trạm dừng nghỉ…. Nhiệm vụ này cần hoàn thành trước 15/10.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng rà soát, ban hành các quy định, quy chuẩn/tiêu chuẩn về quy hoạch đô thị phải tích hợp hạ tầng cho giao thông xanh, bao gồm cả hệ thống trạm sạc điện, hạ tầng cần thiết cho các trạm sạc pin thay thế, hoàn thành trong quý cuối cùng của năm 2025.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng lưu ý trước 15/10 cần ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với chung cư (chung cư hiện hữu, chung cư sắp xây mới) có lắp đặt trạm/trụ sạc xe điện.

Bộ Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và TPHCM xây dựng, trình Chính phủ lộ trình phát triển hệ thống giao thông công cộng đồng bộ, hiện đại (tàu điện ngầm, tàu điện trên cao, xe buýt năng lượng sạch…).

Các đơn vị cũng cần đề xuất cơ chế, chính sách đột phá để thu hút đầu tư tư nhân, hỗ trợ người dân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, giao thông xanh, báo cáo Thủ tướng trong tháng 10.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định về kiểm định khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo hướng siết chặt quản lý phương tiện cũ, không đáp ứng tiêu chuẩn môi trường.

Bộ Tài chính được giao nghiên cứu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách về thuế, phí, chính sách hỗ trợ để khuyến khích phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hỗ trợ tài chính để người dân chuyển đổi sang phương tiện xanh và sử dụng giao thông công cộng. Việc này, theo yêu cầu, phải hoàn thành trong quý IV/2025.

Đặc biệt, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, chính quyền 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM cần tập trung xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động chi tiết, toàn diện, có lộ trình cụ thể, báo cáo Thủ tướng trước khi phê duyệt; công bố sớm, công khai lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh kèm theo các chính sách hỗ trợ cụ thể, khả thi để người dân và doanh nghiệp đồng thuận, thực hiện.

Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, áp dụng công cụ kinh tế thay cho mệnh lệnh hành chính trong quản lý, kiểm soát, chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng hóa thạch, không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường.

Đồng thời, Hà Nội và TPHCM cũng phải rà soát, quy hoạch lại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; xây dựng lộ trình và cơ chế, chính sách để di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu vực nội thành, khu dân cư; nghiên cứu, ban hành các quy định, tiêu chuẩn môi trường địa phương ở mức nghiêm ngặt hơn quy chuẩn quốc gia để bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt tại các khu vực ô nhiễm nặng hoặc có mật độ dân cư cao.