Tổng Bí thư nói về định hướng quy hoạch đô thị, nông thôn sau sáp nhập

Sáng 17/9, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về tình hình 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Báo cáo của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cho thấy sau 3 năm triển khai các nghị quyết này, sản xuất, kinh doanh nông nghiệp phát triển khá ổn định; duy trì tốt vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về tình hình 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 của Trung ương và Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị (Ảnh: Nhân Dân).

Cùng với đó, nông thôn cũng chuyển biến rõ nét trên hầu hết lĩnh vực; nông dân ngày càng phát huy tốt hơn vai trò chủ thể, tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số…

Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại như nông nghiệp phát triển thiếu bền vững; quy hoạch vùng và liên kết chuỗi ngành hàng chưa tốt; thị trường xuất khẩu thiếu ổn định, chất lượng và sức cạnh tranh sản phẩm còn hạn chế.

Trong khi đó, lao động nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, thu nhập bình quân thấp hơn nhiều so với thành thị (chỉ bằng 72%).

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, Đảng ủy Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình và kết quả thực hiện các nghị quyết quan trọng này.

Đồng thời, theo Tổng Bí thư, cần nghiên cứu kỹ lưỡng những vấn đề mới đặt ra sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập, hợp nhất cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu quy hoạch đô thị và nông thôn phải bài bản, đồng bộ (Ảnh: Nhân Dân).

Tổng Bí thư yêu cầu chỉ ra những vấn đề cần phải điều chỉnh và đối chiếu với nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới; nghiên cứu xu hướng mới về phát triển đô thị, nông thôn hiện đại trên thế giới để bổ sung, sửa đổi các Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 06 đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Nhấn mạnh phát triển đô thị và phát triển nông thôn là hai nhiệm vụ chiến lược bổ sung, hỗ trợ cho nhau, không thể tách rời, Tổng Bí thư khẳng định đây không chỉ là vấn đề kinh tế - xã hội, mà còn là vấn đề chính trị, văn hóa, an sinh của người dân.

“Đô thị hiện đại là văn minh, là động lực của phát triển, đồng thời nông thôn giàu đẹp, văn hóa, bền vững là hậu phương vững chắc”, Tổng Bí thư nêu quan điểm.

Theo Tổng Bí thư, quan hệ đô thị, nông thôn phải được quy hoạch, bài bản, tạo nên một chỉnh thể thống nhất, phát triển cân bằng, hài hòa, bổ sung hỗ trợ lẫn cho nhau.

Liên quan đến việc ban hành tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị, Tổng Bí thư đề nghị cần ban hành sớm, triển khai các công tác có liên quan đến địa phương, thực hiện quy hoạch, định hướng phát triển, củng cố, xây dựng chính quyền mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Nhân Dân).

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần có đánh giá bước đầu về tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ ra hạn chế, tồn tại, nêu rõ yêu cầu phát triển mới và đề xuất những quan điểm chỉ đạo mới.

Sau Đại hội XIV của Đảng, khi Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 06 đã thực hiện được 5 năm, Tổng Bí thư yêu cầu tính toán có thể ban hành nghị quyết mới cho phù hợp với thực tiễn.

Theo Tổng Bí thư, đây là những vấn đề chiến lược, rất lớn, rất khó, yêu cầu tập trung cao về trí tuệ, cần huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học và tham khảo kinh nghiệm quốc tế để tham mưu định hướng phát triển đô thị, nông thôn nước ta tương xứng với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.