"Thống nhất rất cao giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới"

Tinh thần này được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15, sáng 22/12.

Liên quan nội dung về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết tại các Hội nghị Trung ương 13, 14, trên cơ sở đề nghị của Bộ Chính trị, Trung ương đã biểu quyết thống nhất, tập trung cao, giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng (cả chính thức và dự khuyết).

Trung ương cũng đồng thời giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV cơ bản bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng điều lệ, các quy định của Đảng và Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15 (Ảnh: Phạm Thắng).

Cũng theo Tổng Bí thư, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII, Bộ Chính trị đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị những công việc còn lại để tiến tới Đại Hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; chỉ đạo Tiểu Ban Nhân sự tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án nhân sự Đại hội XIV.

Tại các phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, các phiên họp Bộ Chính trị, các lãnh đạo chủ chốt, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư nhấn mạnh các thành viên đã thảo luận, phân tích kỹ lưỡng, tâm huyết, cân nhắc nhiều mặt, toàn diện, thấu đáo, cụ thể và thống nhất rất cao giới thiệu các nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị Trung ương 15, căn cứ vào nội dung các tờ trình của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư đề nghị các Ủy viên Trung ương thảo luận, góp ý kiến hoàn thiện báo cáo của Trung ương khóa XIII về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa mới, để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và Hội nghị Trung ương 1 khóa XIV quyết định, tổ chức bầu cử.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 15 (Ảnh: Phạm Thắng).

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh công tác chuẩn bị, giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XIV là nhiệm vụ, công việc đặc biệt hệ trọng, trách nhiệm rất lớn của các Ủy viên Trung ương cũng như của toàn Đảng.

"Việc lựa chọn nhân sự Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng để lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ rất cao, rất quyết liệt, rất khẩn trương để phát triển đất nước trong giai đoạn mới phải thật kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác, đúng quy định như Ban Chấp hành Trung ương đã từng yêu cầu trong các hội nghị Trung ương trước đây", Tổng Bí thư yêu cầu.

Về dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV, Tổng Bí thư cho biết đã có thêm gần 14 triệu ý kiến của gần 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân đóng góp và các tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV đã chắt lọc, tiếp thu tối đa ý kiến để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo chính trị.

“Trí tuệ tập thể, trí tuệ của nhân dân đã được kết tinh trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Các đại biểu thống nhất thông qua nội dung chương trình Hội nghị Trung ương 15 (Ảnh: Phạm Thắng).

Đề cập công tác chuẩn bị Đại hội XIV, Tổng Bí thư thông tin Đại hội dự kiến tổ chức từ ngày 19 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, với 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5 triệu Đảng viên tham dự.

Vì vậy, công tác tổ chức phục vụ Đại hội cần được chuẩn bị chu đáo, an ninh, an toàn, đúng các quy định của Đảng.

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương nghiên cứu thật kỹ báo cáo của các Tiểu ban và nội dung Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình để góp ý, bổ sung và hoàn thiện.

Cũng theo yêu cầu của Tổng Bí thư, các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 15 cần tập trung trí tuệ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan, công tâm trong lựa chọn nhân sự giới thiệu cho Đại hội XIV của Đảng, trong đóng góp ý kiến với các nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.