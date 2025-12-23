Thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ mới

Thông tin này được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập khi phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 15, sáng 23/12.

Theo Tổng Bí thư, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất thông qua báo cáo về công tác nhân sự của Đảng để báo cáo Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 15 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Trung ương đồng thời biểu quyết thông qua với số phiếu tập trung cao nhân sự giới thiệu tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIV, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031, để trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng xem xét, quyết định và tổ chức bầu cử.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận kỹ nội dung các công việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, gồm: Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử trong Đảng; Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát của Đảng trong nhiệm kỳ XIII.

Bên cạnh đó, Trung ương đã thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách Đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban kiểm phiếu Đại hội XIV.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 15 (Ảnh: Phạm Thắng).

Ban Chấp hành Trung ương nhất trí với các tờ trình, báo cáo mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình ra Hội nghị Trung ương 15, đồng thời giao Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện các công việc chuẩn bị tốt nhất phục vụ tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Theo Tổng Bí thư, Trung ương hoan nghênh và biểu dương thành viên các Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng đã rất nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ đươc giao đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc, là một dấu mốc lịch sử của đất nước. Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội, theo lời Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư đề nghị các Ủy viên Trung ương và toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm đảng viên, nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 15.

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 15 (Ảnh: Phạm Thắng).

Một nhiệm vụ khác được Tổng Bí thư quán triệt là tập trung làm tốt công việc thường xuyên, khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ còn lại của công tác tổ chức để Đại hội đại biểu Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp đúng như chương trình, kế hoạch đề ra.

"Thay mặt các đồng chí được tín nhiệm giới thiệu đề cử Ban Chấp hành Trung ương và các chức danh lãnh đạo khóa tới để Đại hội XIV xem xét quyết định, chúng tôi xin cảm ơn Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Chúng tôi tiếp tục đoàn kết, thống nhất làm việc với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao, đáp ứng sự tin cậy của Đảng và nhân dân", Tổng Bí thư nhấn mạnh.