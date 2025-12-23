Nội dung về nhân sự khóa mới được thống nhất tại Hội nghị Trung ương 15

Đó là những nội dung quan trọng về công tác nhân sự được đề cập trong thông báo Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, vừa phát hành chiều 23/12.

Theo thông báo, Hội nghị Trung ương 15 họp từ ngày 22/12 đến ngày 23/12, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Trung ương đã thống nhất thông qua Báo cáo trình Đại hội XIV của Đảng về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Cùng với việc biểu quyết thông qua với số phiếu tập trung cao nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương đồng thời giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, để trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng xem xét, quyết định và tổ chức bầu cử.

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 15 (Ảnh: Phạm Thắng).

Về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đa số ý kiến thống nhất cao và cho rằng, các dự thảo văn kiện lần này được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, nghiêm túc, khoa học.

Nội dung các dự thảo văn kiện ngắn gọn, cô đọng nhưng mang tính toàn diện, hành động, thực tế cao, thể hiện được những điểm nổi bật, những quan điểm, chủ trương mới của Trung ương, Bộ Chính trị.

Với dự thảo Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, Trung ương thống nhất đánh giá dự thảo Báo cáo phản ánh trung thực, khách quan, toàn diện những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, mang tính thời đại của công cuộc đổi mới.

Đồng thời, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung cơ bản, quan trọng như: Bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước tác động đến Việt Nam; những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm; dự báo tình hình, quan điểm và các định hướng giải pháp tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới…

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 15 (Ảnh: Phạm Thắng).

Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cũng được thống nhất cao.

Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí thông qua dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương chỉ đạo tiếp thu và hoàn thiện các văn kiện để trình Đại hội XIV của Đảng.

Cùng với đó, Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng… cùng nhiều nội dung quan trọng khác.