Hai quốc lộ ở Nghệ An bị sạt lở sau mưa lớn, giao thông ách tắc cục bộ

Mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng trên nhiều tuyến quốc lộ tại Nghệ An, khiến giao thông bị chia cắt và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Chiều 1/11, ông Dềnh Bá Lồng, Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ (Nghệ An), xác nhận mưa lớn liên tục đã gây sạt lở tại nhiều điểm trên Quốc lộ 16. "Theo báo cáo, có một số đoạn sạt lở và dự kiến khoảng 17h hôm nay mới có thể thông tuyến", ông Dềnh thông tin.

Quốc lộ 16 đoạn giữa bản Huồi Đun và bản Huồi Thăng bị sạt lở (Ảnh: Bá Dềnh).

Trên Quốc lộ 16, đoạn giữa bản Huồi Đun và bản Huồi Thăng (huyện Kỳ Sơn cũ) đã xảy ra sạt lở đất, gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã huy động máy móc, phương tiện và nhân lực khẩn trương khắc phục, thu dọn đất đá để đảm bảo an toàn giao thông.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tạm thời không lưu thông qua đoạn Huồi Đun - Huồi Thăng cho đến khi công tác khắc phục hoàn tất.

Sạt lở quốc lộ 46C, tại km H279 đoạn qua thôn 1, xã Kim Bảng (Ảnh: Hữu Biền).

Cùng lúc, trên Quốc lộ 46C đoạn qua thôn 1 (xóm Hà Long), xã Kim Bảng, nền đường bị sạt lở nghiêm trọng. Vết nứt kéo dài, ăn sâu vào phần mặt đường, gây nguy hiểm lớn cho các phương tiện lưu thông, đặc biệt là xe con và xe tải trọng lớn.

Chính quyền xã Kim Bảng đã phát thông báo cảnh báo và cắm biển hướng dẫn người dân hạn chế qua lại khu vực này để đảm bảo an toàn.

Hiện tại, mưa vẫn đang tiếp diễn tại khu vực miền Tây Nghệ An khiến nguy cơ sạt lở tiếp tục ở mức cao. Các cơ quan chức năng khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác, theo dõi sát các thông tin cảnh báo và tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn khi lưu thông qua các tuyến đường đồi núi.