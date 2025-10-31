Chủ tịch Lâm Đồng yêu cầu sớm khắc phục sạt lở đèo nối Đà Lạt - Khánh Hòa

Sáng 31/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng đại diện các cơ quan liên quan khảo sát khu vực sạt lở trên đèo D’ran, phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Tại hiện trường sạt lở, lãnh đạo phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết, vị trí sạt lở là taluy dương cạnh khu vực Cầu Treo, nơi này đất đá đang có sự dịch chuyển, nguy hiểm. Ở phần đỉnh taluy, nhiều vết nứt chạy dài, sâu hơn 1m, khu vực nguy cơ sạt trượt hiện có khoảng 60 cây thông hàng chục năm tuổi.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nghe các đơn vị liên quan báo cáo về tình hình sạt lở đất trên đèo D'ran (Ảnh: Minh Hậu).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, taluy dương sạt lở trên đèo D’ran dài gần 50m, cao gần 30m. Khu vực xuất hiện các vết nứt lớn, chạy dài có diện tích 3.500m2, có độ cao 30m, khối lượng đất đá có nguy cơ sạt lở ước khoảng 60.000m3.

Tại hiện trường sạt lở đất, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị liên quan phong tỏa, cắt cử lực lượng túc trực, ngăn chặn người và phương tiện vào khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn. Đồng thời, ông Hồ Văn Mười giao Sở Xây dựng đưa ra phương án khảo sát, thuê tư vấn, chuyên gia đánh giá tất cả các khả năng sạt trượt để sớm có phương án khắc phục. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để thực hiện các biện pháp xử lý sự cố.

Theo ông Hồ Văn Mười, đèo D’ran là cung đường huyết mạch nối liền Lâm Đồng với vùng biển Khánh Hòa, do vậy cần sớm khắc phục sạt lở để đảm bảo lưu thông.

Taluy dương cao 30m ở đèo D'ran xuất hiện nhiều vết nứt lớn, chạy dài (Ảnh: Minh Hậu).

Như Dân trí thông tin, đêm 28/10, khối lượng lớn đất đá, thông cổ thụ trên taluy dương đổ ập xuống đèo D’ran, đoạn thuộc khu vực Cầu Treo, gây cản trở giao thông. Do địa chất khu vực sạt trượt phức tạp, cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, cấm người và phương tiện lưu thông 2 chiều để đảm bảo an toàn.

Ngày 30/10, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị liên quan phân luồng giao thông, điều chỉnh hướng tuyến để người dân tránh khu vực sạt lở.

Theo đó, các phương tiện di chuyển từ Khánh Hòa lên Đà Lạt đi theo quốc lộ 27 đến ngã ba Phi Nôm, rẽ phải vào quốc lộ 20 để lên Đà Lạt. Chiều ngược lại, phương tiện từ Đà Lạt về Khánh Hòa đi theo quốc lộ 20 xuống đèo Prenn, đến ngã ba Phi Nôm rẽ trái vào quốc lộ 27 để về Khánh Hòa.

Thời gian phân luồng bắt đầu từ 16h ngày 30/10, kéo dài đến khi hiện trường sạt lở đèo D’ran được khắc phục xong.

Đèo D'ran, dài 10km với nhiều khúc cua nguy hiểm, là tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với đèo Sông Pha trên quốc lộ 27, tạo thành tuyến Đà Lạt - Phan Rang (Khánh Hòa).