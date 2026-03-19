Xử lý hàng loạt vụ giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng Dior, Hermès, Louis Vuitton

Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 99/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 126/2021 và Nghị định 46/2024) vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ gửi tới Bộ Tư pháp.

Theo báo cáo, giai đoạn 2012-2015 lực lượng chức năng xử lý trên 25.540 vụ việc, trong đó cảnh cáo 68 vụ việc, phạt tiền gần 97 tỷ đồng; tịch thu, buộc tiêu huỷ, loại bỏ 980 tấn thực phẩm chức năng các loại, 80.900 tấn phân bón, gần 45.700 hộp mỹ phẩm, 27.000 sản phẩm thuốc tân dược, 523.000 bao thuốc lá, hàng chục nghìn chai rượu ngoại các loại…

Lực lượng chức năng phát hiện một hộ kinh doanh ở thành phố Tân An, tỉnh Long An (cũ) bán hàng trăm sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng thế giới không có hóa đơn, chứng từ, nghi vấn hàng giả vào tháng 6/2025 (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhiều vụ việc giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp lớn đã được Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công an TP Hà Nội phát hiện, xử lý kịp thời. Điển hình như vụ sản xuất các sản phẩm thời trang giả mạo nhãn hiệu Dior, Hermès, Louis Vuitton,…

Hải quan xử lý theo đơn yêu cầu của các chủ thể đề nghị kiểm tra, giám sát tại biên giới đã bắt giữ, xử lý một khối lượng lớn hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như thuốc lá, rượu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng thời trang, linh kiện máy tính điện tử. Trong đó nổi lên vụ giả mạo nhãn hiệu Louis Vuitton, Rayban, Calvin Klein, giả mạo nhãn hiệu Sony gắn trên 4.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em…

Giai đoạn 2016-2019, các cơ quan chức năng tịch thu tiêu hủy hơn 2.000 sản phẩm thời trang (đồng hồ, túi xách, dây lưng, ví da) giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới; đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc loại bỏ yếu tố vi phạm đối với hàng trăm nghìn sản phẩm và buộc tiêu hủy hàng trăm nghìn tem, nhãn, vỏ lon, vật phẩm mang yếu tố vi phạm.

Tới giai đoạn 2019-2023, lực lượng chức năng của các bộ ngành (Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ) xử lý, giải quyết hơn 2.800 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính.

Các lực lượng thực thi quyền sở hữu trí tuệ tịch thu, yêu cầu loại bỏ yếu tố vi phạm và tiêu hủy hàng chục ngàn tang vật vi phạm; yêu cầu thay đổi nhiều tên doanh nghiệp, thay đổi thông tin tên miền, trả lại tên miền...

Báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) cho thấy, từ năm 2023 đến nay hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại qua các tuyến biên giới, cửa khẩu đất liền, đường mòn, lối mở biên giới, tuyến biên giới biển, cảng biển, vùng biển, đường hàng không, địa bàn nội địa vẫn diễn biến phức tạp.

Nổi lên các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như xăng, dầu, đường cát, mỹ phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng, sản phẩm từ lợn nhiễm dịch bệnh, hàng đông lạnh…

Trong năm 2023 đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 5.460 vụ sản xuất, mua bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (tăng 48% so với cùng kỳ).

Năm 2024 có hơn 5.700 vụ sản xuất, mua bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý.

6 tháng đầu năm 2025, các cơ quan, đơn vị, địa phương bắt giữ, xử lý gần 3.300 vụ hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu, theo Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong quý III/2025, hoạt động mua bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như xăng, dầu, đường cát, mỹ phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng, sản phẩm từ lợn nhiễm dịch bệnh, hàng đông lạnh… diễn biến phức tạp. Các bộ ngành, địa phương phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.015 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (giảm 21,4% so với cùng kỳ).

Đối với lực lượng quản lý thị trường của Bộ Công Thương, trong giai đoạn từ năm 2022 đến nay đã phát hiện xử lý hơn 14.000 vụ việc về xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng, kiểu dáng công nghiệp, tem nhãn… liên quan đến lĩnh vực sở hữu công nghiệp, xử phạt thu ngân sách nhà nước trên 171 tỷ đồng.