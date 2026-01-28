Thi hành án kê biên 2 túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan

Ngày 28/1, Cục Thi hành án dân sự TPHCM đã hoàn tất việc cưỡng chế kê biên một số tài sản của bà Trương Mỹ Lan liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát.

Tại buổi làm việc, bà Trương Mỹ Lan vắng mặt. Theo thông báo cưỡng chế thi hành án, cơ quan thi hành án đã áp dụng biện pháp kê biên đối với các tài sản gồm: một túi Hermès size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; một túi Hermès màu trắng size 30, không đính đá.

Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: Hải Long).

Ngoài ra, các tài sản khác cũng bị cưỡng chế kê biên gồm: một đồng hồ, một khăn vải màu xanh, ba khăn quàng, hai áo sơ mi ngắn tay, hai áo phông ngắn tay cùng một số đồ dùng cá nhân khác.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm giai đoạn 2 diễn ra vào tháng 10/2024, bà Trương Mỹ Lan từng đề nghị HĐXX cho nhận lại hai chiếc túi Hermès bạch tạng.

Bà Lan khai rằng trong quá trình điều tra, nhiều đồ dùng cá nhân của bà như túi xách, điện thoại, giày dép đã bị kê biên. Trong đó, hai chiếc túi Hermès bạch tạng, một chiếc bà mua tại Italy, chiếc còn lại do một đại gia người Malaysia tặng.

Theo bà Lan, hai chiếc túi có được nhờ tên tuổi của bà và chồng là ông Chu Lập Cơ. Giá trị của hai chiếc túi không lớn, song bà mong muốn được nhận lại để làm kỷ niệm cho con cháu.

Tuy nhiên, trong phần tuyên án, HĐXX sơ thẩm nhận định hai chiếc túi Hermès màu trắng của bị cáo Trương Mỹ Lan đang bị thu giữ, trong đó có một chiếc có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có, chiếc còn lại có nguồn gốc từ tài sản riêng hình thành từ hành vi phạm tội. Do đó, tòa quyết định tiếp tục kê biên, thu giữ các tài sản này.

Tại phiên tòa phúc thẩm vào tháng 6/2025, bà Trương Mỹ Lan tiếp tục yêu cầu được trả lại hai túi Hermès size 25 và 30 màu trắng, cho rằng đây là tài sản riêng, không liên quan đến vụ án.

Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm cho rằng hai chiếc túi xách được xác định là tài sản của bà Lan có được từ nguồn tiền phạm tội. Vì vậy, việc tòa án cấp sơ thẩm tuyên tiếp tục tạm giữ để bảo đảm thi hành án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan là phù hợp.