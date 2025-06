Thu giữ nhiều túi xách Gucci, Dior nghi hàng giả tại một cửa hàng ở Long An

Ngày 12/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Long An) vừa phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra một hộ kinh doanh tại phường 1, TP Tân An, Long An.

Cơ sở này do ông N.M.B. (30 tuổi, quê Hà Nội) làm chủ, chuyên kinh doanh các loại túi xách, đồng hồ mang nhãn hiệu nước ngoài. Hoạt động bán hàng chủ yếu được thực hiện qua mạng xã hội.

Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng (Ảnh: Công an tỉnh Long An).

Trước đó, ngày 4/6, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ 260 sản phẩm gồm: 63 túi xách in nhãn hiệu Louis Vuitton, 39 túi Gucci, 24 Dior, 46 Hermes, 31 đồng hồ Rolex và 57 đồng hồ Hublot. Ước tính tổng giá trị lô hàng khoảng 700 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa.

Tiếp đến, ngày 9/6, cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra và phát hiện hộ kinh doanh này có dấu hiệu tái phạm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ thêm 88 sản phẩm gồm: 30 ví Louis Vuitton, 25 ví và 25 nón Gucci, 6 nón Hermes và 2 nón Louis Vuitton. Tổng giá trị lô hàng ước khoảng 100 triệu đồng và cũng không có giấy tờ hợp pháp kèm theo.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.