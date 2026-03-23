Người đi xe đạp "dính cồn" kịch khung, không ký biên bản vì không biết chữ

Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 23/3, Tổ công tác gồm 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát các trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại nút giao La Thành - Giảng Võ.

Trong đêm 22/3, tổ công tác kiểm soát với hàng trăm trường hợp người điều khiển xe máy, ô tô, qua đó phát hiện 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Cảnh sát cũng kiểm tra và phát hiện các trường hợp người điều khiển xe đạp vi phạm nồng độ cồn.

Đơn cử, lúc 21h, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe đạp có dấu hiệu say xỉn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, cảnh sát xác định người đi xe đạp - ông P.V.Y. (quê Thanh Hoá) - vi phạm ở mức kịch khung: 0,433mg/lít khí thở.

Trình bày với CSGT, ông Y. cho biết bản làm nghề mài dao, kéo. Hôm nay người đàn ông này có uống vài lon bia và vi phạm nồng độ cồn.

"Bản thân tôi từ bé tới giờ chưa học hành gì cả nên không biết chữ. Do mới ra Hà Nội làm việc nên tôi chưa nắm được quy định về nồng độ cồn. Các đồng chí cứ lập biên bản nhưng tôi không biết ký tên, tôi cũng sẽ không ký biên bản đâu", ông Y. nói với tổ công tác rồi rời khỏi chốt CSGT.

Với hành vi không ký biên bản, tự ý rời khỏi chốt CSGT, ông Y. sẽ bị CSGT lập biên bản xử phạt ở mức kịch khung về nồng độ cồn.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, CSGT luôn sử dụng camera nghiệp vụ để ghi hình lại toàn bộ việc kiểm soát, lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, để từ đó có căn cứ xử lý, xử lý vi phạm một cách công khai, minh bạch.

Khoảng 10 phút sau, CSGT tiếp tục phát hiện ông T.V.Q. (SN 1964, ở phường Ba Đình, Hà Nội), điều khiển xe đạp và vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,188mg/lít khí thở.

Trình bày với tổ công tác, ông Q. cho biết tối cùng ngày có đi liên hoan uống rượu cùng với bạn bè tại một nhà hàng cách chốt CSGT không xa. Do chủ quan nghĩ rằng CSGT không xử phạt người đi xe đạp nên người đàn ông này đã điều khiển xe để trở về nhà.

Tổ CSGT sau đó đã lập biên bản xử phạt ông Q. số tiền 150.000 đồng và tạm giữ chiếc xe đạp của ông này trong 7 ngày.

Lúc 22h, tổ công tác phát hiện ông V.V.B. (SN 1964) điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,272mg/lít khí thở.

"Hôm nay tôi có đi uống bia với bạn, do chủ quan không nghĩ sẽ có CSGT lập chốt nên tôi đã tự điều khiển xe máy về nhà. Tôi biết đây là hành vi vi phạm, tôi xin chấp nhận nộp phạt", ông B. nói và bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Vũ Mạnh Cường, tổ trưởng tổ công tác cho biết: "Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm cố tình chống đối, chây ì trong việc kiểm tra, xử lý nồng độ cồn. Theo quy định hiện hành, nếu người vi phạm không biết chữ thì có thể điểm chỉ, thay cho việc ký tên trong biên bản", Đại úy Cường nói.

Cũng theo Đại úy Cường, trong thời gian tới đơn vị này sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông là nguyên nhân chính dẫn tới ùn tắc và tai nạn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.