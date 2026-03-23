Thông tin mới vụ nam sinh lái xe lạng lách tông trúng một phụ nữ ở Hà Nội

Liên quan tới vụ nam sinh lái xe lạng lách, tông trúng một phụ nữ dừng xe ven đường xảy ra tại Hà Nội, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện UBND xã Hưng Đạo, TP Hà Nội cho biết, người bị nam sinh lái xe đạp điện lạng lách rồi tông trúng là chị N.T.L. (SN 1973, ở thôn Yên Nội, xã Hưng Đạo).

Chị L. bị thương tích nhẹ ở chân sau khi bị nam sinh lái xe đạp điện tông trúng (Ảnh: UBND xã Hưng Đạo).

Qua xác định ban đầu, nam sinh có hành vi điều khiển chiếc xe đạp điện gây ra vụ tai nạn tên là N. (học sinh lớp 8 một trường THCS trên địa bàn xã Hưng Đạo).

"Sau khi xảy ra sự việc, chị N.T.L. bị thương tích nhẹ và các bên đã thỏa thuận về dân sự, những người liên quan không có ý kiến gì khác. Nhận được thông tin về vụ việc, lãnh đạo xã Hưng Đạo đã chỉ đạo các đơn vị chức năng làm rõ và xử lý vụ việc, đồng thời chính quyền cũng trực tiếp đến thăm hỏi, động viên chị L.", vị đại diện UBND xã Hưng Đạo nói thêm.

Hình ảnh nam sinh lạng lách, đánh võng rồi lấn làn, tông trúng chị N.T.L. (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, vào ngày 17/3 tại đường Yên Nội của xã Hưng Đạo, một nam sinh điều khiển xe đạp điện liên tục lạng lách đánh võng trên đường. Chưa dừng lại ở đó, nam sinh này còn lấn hẳn sang làn đường bên cạnh, sau đó tông trúng một phụ nữ đi chiều ngược lại, mặc dù trước đó người phụ nữ đã dừng hẳn xe để tránh 2 nam sinh nêu trên.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Hưng Đạo đã vào cuộc xác minh, đồng thời đã mời 2 nam sinh cùng phụ huynh của 2 học sinh này lên để làm việc.