Ứng dụng bản đồ không đảm bảo quy định về bí mật công trình quốc phòng

Thông tin được Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu trong Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ gửi tới Bộ Tư pháp.

Từ năm 2020 đến năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phối hợp với 23 Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) địa phương kiểm tra 355 tổ chức, đề nghị xử lý vi phạm hành chính đối với 182 tổ chức. Đồng thời kiến nghị các địa phương tiếp tục kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính (nếu có) đối với các tổ chức có dấu hiệu vi phạm thuộc phạm vi quản lý.

Phần mềm dẫn đường của Công ty cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt (Ảnh: VIETMAP).

Trong bối cảnh khoa học và công nghệ ngày càng phát triển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phản ánh có nhiều phương tiện đo, thiết bị mới được sử dụng trong thực tiễn. Nhiều công nghệ phần mềm được thay đổi bổ sung và phát triển nhiều tính năng mới ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ không chỉ được thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước mà còn từ các nguồn do tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư thực hiện. Các sản phẩm này không chỉ đưa vào sử dụng trong các lĩnh vực mà nhà nước kiểm soát, quản lý mà còn phục vụ nhu cầu cá nhân của toàn xã hội ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn trường hợp của Công ty cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP). Trong thời gian 2019-2024, doanh nghiệp có các sản phẩm sử dụng phương tiện đo, thiết bị, công nghệ, phần mềm mới thu nhận các đối tượng địa lý theo các tuyến đường giao thông trên phạm vi toàn quốc nhưng không đảm bảo đầy đủ các quy định về bảo vệ bí mật công trình quốc phòng và khu quân sự, lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội...

“Thực tiễn đặt ra yêu cầu cần bổ sung, làm rõ quy định đối với hành vi áp dụng quy trình, sử dụng giải pháp kỹ thuật công nghệ không đầy đủ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật - dự toán được phê duyệt khi thực hiện đề án, dự án nhiệm vụ đo đạc và bản đồ. Điều này nhằm đảm bảo việc thực hiện đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ tuân thủ các quy định để ngăn ngừa các rủi ro, phát hiện, loại bỏ các sản phẩm đo đạc và bản đồ không bảo đảm chất lượng, không đủ điều kiện lưu hành, sử dụng”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.

Từ thực tiễn đó, cơ quan này đề xuất xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 18/2020 Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 04/2022 nhằm bảo đảm phù hợp với giai đoạn hiện nay.

Việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ trên môi trường điện tử được đề xuất thực hiện theo Điều 28a và Điều 28b Nghị định 118/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định 190/2025.