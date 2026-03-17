Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia ưu tiên tài trợ chip bán dẫn

Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia vừa được Bộ Tư pháp công bố cho thấy quỹ này là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Cơ cấu tổ chức của quỹ bao gồm Hội đồng tư vấn chiến lược, Ban kiểm soát và Cơ quan điều hành.

Trong đó, Hội đồng tư vấn chiến lược có 7-9 thành viên, giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc định hướng chiến lược, chính sách, ưu tiên dài hạn của quỹ theo quy định pháp luật.

Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (Ảnh: VNN).

Theo dự thảo, ngân sách nhà nước bố trí và cấp kinh phí không gắn với danh mục nhiệm vụ cụ thể bằng lệnh chi tiền vào tài khoản của quỹ tại Kho bạc Nhà nước tối thiểu 6% chi sự nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hằng năm và đảm bảo tối thiểu 3.000 tỷ đồng.

Các nguồn ngoài ngân sách nhà nước gồm: Khoản đóng góp tự nguyện, hiến, tặng cho hợp pháp bằng tiền, hiện vật, tài sản hoặc hình thức hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; khoản thu từ hoạt động hợp tác, liên kết, đồng tài trợ theo thỏa thuận phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của quỹ; lãi tiền gửi, các khoản thu hợp pháp khác.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định phê duyệt việc tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện, hiến, tặng, cho của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Trường hợp không đủ điều kiện tiếp nhận theo quy định pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản thông báo cho bên tài trợ về việc không tiếp nhận.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia ưu tiên tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ nhằm giải quyết các vấn đề có tính liên ngành, liên vùng, có tác động lan tỏa ở tầm quốc gia; có khả năng hình thành hướng nghiên cứu mới, công nghệ mới, sản phẩm mới và góp phần phát triển tri thức nền, công nghệ lõi, công nghệ cao, công nghệ chiến lược.

Bộ Khoa học và Công nghệ (cơ quan soạn thảo) đề xuất quỹ ưu tiên tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ do nhà khoa học xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng chủ trì hoặc nhiệm vụ gắn với hoạt động sản xuất thử nghiệm lô số không, sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm; nền tảng số và sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số trọng điểm.

Sản phẩm, giải pháp công nghệ số ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ di động thế hệ mới và chip bán dẫn, chip bán dẫn theo mô hình tập trung (MPW), sản phẩm chip bán dẫn được thiết kế, sản xuất hoặc đóng gói, kiểm thử tại Việt Nam cũng được quỹ ưu tiên tài trợ, đặt hàng, theo dự thảo.