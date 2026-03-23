Đại công trường "siêu dự án" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Toàn cảnh công trường xây dựng sân vận động Lạc Việt (Video: Mạnh Quân).

Dự án Khu đô thị Thể thao Olympic chính thức khởi công ngày 19/12/2025, với quy mô hơn 9.171ha, tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 925.000 tỷ đồng.

Khi hoàn thiện, nơi đây sẽ trở thành khu đô thị lớn nhất Việt Nam, trải dài trên địa bàn 11 xã thuộc khu vực phía Nam Thủ đô, gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa và được chia thành 4 phân khu A, B, C, D.

Tâm điểm của khu liên hợp là sân vận động Lạc Việt, công trình cấp quốc gia được xây dựng trên diện tích 73,3ha.

Sân vận động được định hướng đạt chuẩn FIFA, đồng thời sở hữu quy mô cùng hệ thống mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới. Với sức chứa dự kiến lên tới 135.000 chỗ ngồi, công trình này sẽ vượt qua sân vận động mùng 1 tháng 5 Rungrado (Triều Tiên - 114.000 chỗ) để trở thành sân vận động lớn nhất thế giới.

Ghi nhận tại thời điểm hiện tại, sau 3 tháng khởi công, các hạng mục trọng điểm của dự án đang được triển khai với tốc độ nhanh chóng. Đại công trường trải rộng, quy tụ hàng nghìn máy móc, thiết bị hoạt động liên tục, phần nào cho thấy quy mô đồ sộ của dự án.

Trên đại công trường trải rộng hàng chục hecta, máy xúc, máy ủi vận hành hết công suất, đào đắp và san gạt mặt bằng, từng bước định hình diện mạo dự án.

Những cụm móng cùng hệ thống cọc bê tông đang dần hiện rõ, phác họa hình hài ban đầu của công trình.

Ở nhiều vị trí, công nhân khẩn trương triển khai các hạng mục đào đắp, hạ cốt và san gạt mặt bằng. Tất cả được tổ chức theo nhiều mũi thi công, nhằm tăng tốc tiến độ ngay từ giai đoạn đầu.

Những xe tải trọng lớn liên tục ra vào, nối nhau vận chuyển đất đá, tạo nên nhịp thi công khẩn trương, sôi động.

Hệ thống xịt rửa bùn đất được bố trí tại nhiều điểm, từ cổng vào đến cổng ra, giúp làm sạch từng phương tiện trước khi rời công trường, hạn chế tối đa việc đất đá rơi vãi ra khu vực bên ngoài.

Song song với đó, đội ngũ công nhân liên tục phun nước và dọn dẹp khu vực lối ra vào, hạn chế bụi bẩn phát tán.

Phần lớn diện tích dự án trước đây là đất nông nghiệp, đã được giải phóng mặt bằng và hoàn tất đền bù cho người dân khu vực lân cận. Hiện nay, khu đất này đang tiếp tục được đào đắp, san lấp khẩn trương nhằm phục vụ tiến độ thi công chung của toàn dự án.

“Thực sự, dự án thay đổi rất nhanh theo từng ngày”, ông Thành, một người dân sống gần khu đô thị đang xây dựng, chia sẻ.

Ông Thành cũng bày tỏ kỳ vọng, khi hoàn thành nơi đây sẽ mở ra cơ hội để những người dân bình thường như ông có thể trực tiếp trải nghiệm và tham gia các hoạt động thể thao hiện đại.

Sân vận động Lạc Việt dự kiến hoàn thành vào năm 2028, trong khi các hạng mục còn lại của Khu đô thị Thể thao Olympic được đặt mục tiêu hoàn tất vào khoảng năm 2035, từng bước hoàn thiện diện mạo tổng thể của dự án.