Xe máy phát nổ sau tai nạn, 3 người bị thương

Ngày 5/3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đang phối hợp các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe máy xảy ra trên quốc lộ 19 mới, đoạn qua xã Tuy Phước, khiến 3 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 3 người bị thương, một xe máy bốc cháy (Ảnh: Đội SOS 115 Bình Định).

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 21h40 ngày 4/3 tại khu vực giao giữa quốc lộ 19 mới và đường rẽ vào Tiểu chủng viện Làng Sông (thôn Quảng Vân, xã Tuy Phước).

Thời điểm này, L.T.T. (18 tuổi) điều khiển xe máy biển kiểm soát 77XS-44xx chở theo bạn nữ L.N.A. (19 tuổi), cùng trú tại xã Tuy Phước, Gia Lai lưu thông trên quốc lộ 19 mới.

Xe máy của anh T. bốc cháy dữ dội và phát nổ sau va chạm giao thông (Ảnh: Đội SOS 115 Bình Định).

Khi đến khu vực trên, phương tiện của T. va chạm với xe máy biển kiểm soát 77G1-019.xx do H.Đ. (SN 1995, trú tại phường Quy Nhơn Bắc) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương và được Đội SOS 115 Bình Định đưa đi Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu. Tại hiện trường, xe máy do T. điều khiển bốc cháy dữ dội và phát nổ tại hiện trường sau va chạm.