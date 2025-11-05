Hai xe máy va chạm trên quốc lộ 19B, 4 người thương vong

Ngày 5/11, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong, 2 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, lúc 2h45 cùng ngày, R.C.K. (SN 2010, trú tại xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy biển kiểm soát 81B2-324.xx, chở theo K.N. (SN 2012, trú cùng địa phương) lưu thông trên quốc lộ 19B, hướng từ xã Đức Cơ về phường Pleiku.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người thương vong (Ảnh: Chí Anh).

Khi đến km192+100, quốc lộ 19B (đoạn qua xã Bàu Cạn), phương tiện của R.C.K. va chạm với xe máy biển kiểm soát 81B3-228.xx do S.T. (SN 2006) điều khiển, chở theo R.M.T. (SN 2008), cùng trú tại xã Bàu Cạn.

Vụ va chạm mạnh khiến R.C.K. và R.M.T. tử vong trên đường đi cấp cứu. Hai nạn nhân S.T. và K.N. bị thương đang được cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.