Ô tô gây tai nạn liên hoàn, hất văng hai xe máy

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên quốc lộ 19 đoạn qua xã Mang Yang. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương.

Lúc 13h40, ông N.N. (SN 1956, trú tại xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) điều khiển ô tô biển kiểm soát 81A-253.xx, lưu thông trên quốc lộ 19 hướng từ xã Mang Yang đi phường Pleiku.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông (Ảnh: Duy Hải).

Khi đến Km132+180, ô tô này tông vào xe máy biển kiểm soát 67B2-124.xx, do anh N.Đ.H. (SN 1985) điều khiển, chở theo H.V.T. (SN 2009, cùng trú tại xã Ayun) và xe máy biển kiểm soát 81AC-040.xx, do L.M. (SN 2008, trú tại xã Hra) điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Sau khi hất văng 2 xe máy, ô tô do ông N. cầm lái tiếp tục tông vào xe con biển kiểm soát 29K-088.xx do anh T.H.S. (SN 1995, trú tại xã Kdang) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh H., anh M. và anh S. bị thương, các phương tiện bị hư hỏng. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.