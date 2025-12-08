Người đi xe máy tử vong khi tông vào xe bồn đang tưới cây

Ngày 8/12, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Trước đó, lúc 17h40 ngày 7/12, anh N.T.T. (SN 1987, trú tại thôn 2, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy biển kiểm soát 81K6-40.xx trên đường Hồ Chí Minh, hướng từ xã Chư Păh đi xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong (Ảnh: Thái Nguyên).

Đến Km1583+600, thuộc thôn 1, xã Chư Păh, xe máy của anh N.T.T. va chạm vào xe bồn biển kiểm soát 81A-004.xx, do anh N.V.T. (SN 1982, trú tại thôn 6, xã Biển Hồ) điều khiển, đang tưới cây xanh trên dải phân cách.

Vụ tai nạn khiến anh N.T.T. bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Quân y 211 cấp cứu nhưng tử vong trong ngày.

Thời điểm tài xế xe máy tông vào đuôi xe bồn đang tưới cây (Ảnh: Cắt từ clip).

Qua khám nghiệm hiện trường và thu thập các chứng cứ có liên quan, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ tai nạn do anh N.T.T. không làm chủ tốc độ và thiếu chú ý quan sát trong quá trình điều khiển phương tiện.