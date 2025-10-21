Lao xe vào cột bê tông ven đường, 2 người thương vong

Sáng 21/10, UBND xã Quảng Bình (tỉnh Thanh Hóa) thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 20/10, L.V.D. (SN 2007, trú tại xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy hiệu Exciter không gắn biển kiểm soát, chở theo L.T.T. (SN 2010, trú tại xã Quảng Bình).

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Fanpage Thanh Hóa 36).

Do không làm chủ tốc độ, xe máy đã đâm vào cột bê tông bên đường. Cú va chạm mạnh khiến D. tử vong tại chỗ, T. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Quảng Bình đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.