Tây Ninh bố trí gần 1.000 tỷ đồng cho dự án Vành đai 4 TPHCM

Chiều 12/3, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X tổ chức kỳ họp thứ 10, thông qua nghị quyết về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Theo nghị quyết, các đại biểu thống nhất phân bổ hơn 2.103 tỷ đồng từ nguồn thu xổ số kiến thiết cho kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Trong đó, 999 tỷ đồng được bố trí để bồi thường, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên của dự án Vành đai 4 TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh diễn ra vào chiều 12/3 (Ảnh: K.Đ.).

Hơn 870 tỷ đồng được phân bổ cho dự án đường Tân An - Bình Hiệp. Nguồn vốn này dùng để xây dựng các khu tái định cư tại phường Kiến Tường (150 tỷ đồng), xã Mộc Hóa (35 tỷ đồng), xã Thạnh Hóa (50 tỷ đồng) và thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tư tuyến chính cùng các tuyến kết nối của dự án.

Hai dự án khác cũng được bố trí vốn năm 2026, gồm: dự án đường Tà Xia - Tân Phú (30 tỷ đồng) và dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ nâng cấp, mở rộng đường Bình Thủy (90 tỷ đồng).

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị UBND tỉnh cùng các cấp, ngành khẩn trương thực hiện nghị quyết; bảo đảm tiến độ, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Ông cũng đề nghị HĐND tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát việc triển khai, bảo đảm các nghị quyết phát huy hiệu quả phục vụ người dân và sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.