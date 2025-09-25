Nạo vét sông Sài Gòn để lấy nguồn cát xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM

Nội dung trên được ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình, Sở Xây dựng TPHCM, cho biết tại buổi họp báo cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, chiều 25/9.

Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình, Sở Xây dựng TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ông Đỗ Ngọc Hải, tại cuộc họp về hợp tác liên kết vùng giữa TPHCM và tỉnh Tây Ninh diễn ra ngày 24/9, TPHCM và Tây Ninh đã thống nhất chủ trương nghiên cứu nạo vét, tận thu nguồn cát một số khu vực sông Sài Gòn để làm nguồn vật liệu phục vụ dự án xây dựng đường Vành đai 4, do TPHCM làm chủ đầu tư.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đỗ Ngọc Hải cho biết, trước mắt, hai địa phương sẽ phối hợp khảo sát thực tế để nghiên cứu trữ lượng, đồng thời thẩm định chất lượng nguồn cát dưới sông Sài Gòn xem có thể sử dụng được hay không, trước khi xây dựng kế hoạch chi tiết.

Đường Vành đai 4 TPHCM có chiều dài 159km, đi qua 5 tỉnh thành (trước sáp nhập) gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu (18,23km), Đồng Nai (46,08km), TPHCM (20,5km), Long An (74,5km). Riêng đoạn đi qua tỉnh Bình Dương cũ dài 47,95km thuộc dự án độc lập đã được HĐND tỉnh Bình Dương trước đây thông qua.

UBND TPHCM dự kiến khởi công dự án vào năm 2026 và hoàn thành năm 2029.

TPHCM và Tây Ninh nghiên cứu cát dưới sông Sài Gòn để làm nguồn vật liệu xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Vành đai 4 TPHCM sẽ là tuyến cao tốc liên vùng, kết nối các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, TPHCM - Mộc Bài, TPHCM - Trung Lương...

Việc đầu tư đường Vành đai 4 TPHCM sẽ giúp kết nối các tuyến cao tốc hướng tâm, hoàn chỉnh mạng lưới cao tốc kết nối TPHCM với các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và kết nối với Campuchia.

Chính phủ đề xuất điểm đầu dự án tại ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha (khu vực nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Đường tỉnh ĐT.992) và điểm cuối giao với đường trục Bắc - Nam tại khu vực Cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TPHCM. Tổng chiều dài toàn tuyến hơn 207 km.

Trong giai đoạn 1, dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế 100 km/h; giai đoạn hoàn chỉnh đầu tư với quy mô 8 làn xe cao tốc và hệ thống đường song hành 2 bên.