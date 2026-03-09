Vụ nhà dân cheo leo ở Đồng Nai: Chủ đầu tư tự phê duyệt điều chỉnh thiết kế

Ngày 9/3, Sở Xây dựng Đồng Nai đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, xử lý theo nội dung phản ánh của báo chí liên quan dự án nâng cấp, mở rộng ĐT 753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép Thị Vải (dự án nâng cấp, mở rộng ĐT 753).

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, dự án nâng cấp, mở rộng ĐT 753 được UBND tỉnh Bình Phước (nay là Đồng Nai) phê duyệt, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư ngày 27/12/2023. Ban Quản lý đầu tư xây dựng đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) đã tổ chức khởi công công trình từ ngày 19/11/2024 đối với 4 gói thầu gồm: XL01, XL02, XL03 và XL04.

Đoạn đường hạ cốt nền khiến 8 nhà dân cheo leo ở xã Tân Lợi, Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Trong quá trình thực hiện gói thầu XL04, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đã tự tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Quyết định số 52/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 14/7/2025.

Cụ thể, thiết kế xây dựng được điều chỉnh trắc dọc đoạn từ Km9+600 đến Km13+000 (điều chỉnh cục bộ trắc dọc so với trắc dọc được phê duyệt năm 2023 khoảng 1-8m), để cải tạo một số đường cong đứng đáp ứng yêu cầu yếu tố hình học đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h. Đối với thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở gói thầu XL04, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm với kết quả thực hiện.

Tại thời điểm kiểm tra hiện trường ngày 2/3, đoàn kiểm tra gồm Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND xã Tân Lợi ghi nhận, đoạn từ Km10+200 đến Km10+550 (khu vực hạ cốt nền đường) đã được thi công hoàn thiện phần móng cấp phối đá dăm rộng 12m-14m, đang thực hiện đào hạ hạng mục mái ta luy theo hồ sơ thiết kế điều chỉnh được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phê duyệt ngày 14/7/2025.

Việc thi công hạ cốt nền có 8 hộ dân bị ảnh hưởng với độ chênh cao khoảng 5m – 10m. Nguyên nhân do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành; chưa đủ toàn bộ mặt bằng để tổ chức thi công, trong điều kiện thi công hạn chế về mặt bằng và chênh cao nền đào lớn, đã làm 8 hộ dân có nhà nằm ngay sát mép phạm vi đào bị ảnh hưởng, nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Thời điểm kiểm tra hiện trường ngày 6/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tạm dừng thi công để phòng ngừa nguy cơ sạt lở tại khu vực theo chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời thực hiện một số giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường bộ đang khai thác; 8 hộ gia đình đã nhận tiền hỗ trợ chỗ ở tạm thời và đã di chuyển người và tài sản đến nơi ở tạm ngày 4/3.

Cũng tại văn bản báo cáo, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai kiến nghị UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương phối hợp các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định; thường xuyên báo cáo tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng thời hạn; tăng cường đảm bảo an toàn giao thông khi thi công trên tuyến đường bộ đang khai thác. Chỉ được tiếp tục triển khai thi công dự án đoạn từ Km10+200 đến Km10+550 khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các quy định khác có liên quan.

Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát các khó khăn vướng mắc và hướng dẫn UBND xã Tân Lợi tổ chức thực hiện theo các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh theo đúng quy định; giao UBND xã Tân Lợi phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hợp pháp nếu có nhu cầu cải tạo, chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc khai thác tài nguyên.

Đồng thời giao Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thi công dự án của chủ đầu tư theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật.