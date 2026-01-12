Vụ đề nghị cung cấp hồ sơ mỏ cát trắng silic: Được khai thác hơn 14 năm

Như Dân trí thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh mới đây đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án khai thác cát trắng silic tại khu vực xã Quan Lạn, xã Ngọc Vừng (huyện Vân Đồn cũ, Quảng Ninh).

Dự án này đã được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 1289/GP-BTNMT cho Công ty TNHH Quan Minh, do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ký duyệt.

Theo giấy phép, Công ty TNHH Quan Minh được khai thác cát trắng silic trên khu vực có diện tích 17,27km2 (gồm 2 khu vực), mức sâu khai thác thấp nhất đến -9,5m.

Công ty TNHH Quan Minh được cấp phép khai thác cát trắng silic trên khu vực có diện tích 17,27km2 trong thời hạn 14 năm 5 tháng (Ảnh: Quan Minh).

Doanh nghiệp được phép khai thác cát silic trong 14 năm 5 tháng kể từ ngày ký giấy phép, trong đó thời gian xây dựng mỏ cơ bản là 1 tháng. Cụ thể, từ năm thứ nhất đến năm thứ 14 sẽ khai thác khoáng sản chính 2,8 triệu tấn cát trắng silic/năm và khoáng sản đi kèm gần 1,18 triệu m3 cát san lấp/năm.

Công ty Quan Minh có trách nhiệm nộp lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản, các khoản thuế, phí có liên quan theo quy định; thực hiện việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo giá trị và thời gian đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Giấy phép yêu cầu doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động khai thác cát trắng silic theo đúng tọa độ, diện tích, mức sâu, trữ lượng, công suất theo quy định và thiết kế cơ sở đã được thẩm định, phê duyệt.

Trước khi tiến hành khai thác, doanh nghiệp phải báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh để kiểm tra tại thực địa, xác định lại tọa độ, mặt bằng khai thác và cắm mốc giới phạm vi khu vực được phép khai thác.

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu quá trình khai thác phải thực hiện đúng và đầy đủ các phương pháp, quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn kỹ thuật, an toàn công trình mỏ; phải có biện pháp phòng, chống các sự cố; báo cáo đúng sản lượng khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản.

Mới đây, đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về dự án trên.

Đại diện Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết, trong giai đoạn từ năm 2019 (khi cấp giấy phép) đến năm 2025 chưa tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản đối với Công ty TNHH Quan Minh.

Báo chí phản ánh vào tháng 5/2024, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh ra thông báo Công ty TNHH Quan Minh đang có số tiền thuế nợ “khủng” nhất tại địa phương này với số nợ hơn 363,8 tỷ đồng.

Tháng 8/2025, TAND tỉnh Quảng Ninh thông báo quyết định mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp sau khi xem xét các giấy tờ, tài liệu liên quan và xét thấy có các căn cứ chứng minh doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.