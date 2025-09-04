Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị rà soát dự án 250ha ven sông ở Hà Nội

Thông tin với phóng viên Dân trí, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết bộ này đã có ý kiến với UBND TP Hà Nội xung quanh triển khai dự án Khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận trên địa bàn huyện Phúc Thọ (cũ).

Trong đó, cơ quan này đề nghị Hà Nội rà soát, bổ sung đầy đủ hồ sơ dự án đầu tư xây dựng, thể hiện rõ những nội dung liên quan đến quy hoạch, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội được phê duyệt.

Hồ sơ thiết kế dự án cần lưu ý, làm rõ vị trí đề xuất xây dựng công trình so với phạm vi bảo vệ đê điều, phạm vi 2km sau cống Vân Cốc và tổng diện tích xây dựng công trình, nhà ở cũng như các hoạt động tôn cao bãi sông.

Dự án Khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận rộng 250ha ven sông, thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ cũ, Hà Nội (Ảnh: CĐT).

Đặc biệt, Hà Nội cần kiểm tra, rà soát kỹ kết quả tính toán đáp ứng yêu cầu về an toàn đê, thoát lũ; đánh giá cụ thể đảm bảo không làm giảm quá giới hạn cho phép của lưu lượng lũ thiết kế, không làm tăng quá giới hạn cho phép của mực nước lũ thiết kế, không ảnh hưởng đến dòng chảy của khu vực lân cận, thượng, hạ lưu khi xây dựng công trình.

“Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tính toán, tư vấn thẩm tra chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, độ tin cậy của số liệu, kết quả tính toán, thẩm tra theo quy định”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ yêu cầu.

Bộ này đề nghị Hà Nội làm rõ tỷ lệ xây dựng trong phạm vi lòng hồ Vân Cốc hiện trạng và tỷ lệ xây dựng sau khi thực hiện dự án, làm cơ sở xem xét sự phù hợp của dự án với Quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội được phê duyệt.

Dự án Khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận có diện tích 250ha, nằm ở bờ nam sông Hồng, được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao cho Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh thực hiện từ năm 2008.

Cuối năm 2024, Thanh tra Chính phủ kết luận UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chưa có ý kiến thẩm định các nội dung liên quan đến thoát lũ, an toàn đê điều và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vi phạm Luật Đê điều và Luật Đất đai.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Hà Nội rà soát dự án và xem xét, xử lý nghiêm đảm bảo đúng thẩm quyền, an toàn đê điều và hành lang thoát lũ.