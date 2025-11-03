Công ty khai thác trái phép 4,4 triệu tấn khoáng sản bị truy thu 6 tỷ đồng

Ông Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, vừa ký quyết định phê duyệt bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng đã khai thác tại khối tài nguyên 2-333 (mỏ đá vôi tại xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).

Mỏ khai thác đá vôi của Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình tại xã Gia Viễn, nơi công ty khai thác trái phép 4,4 triệu tấn khoáng sản (Ảnh: Thanh Bình).

Theo quyết định, UBND tỉnh Ninh Bình buộc Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình phải nộp số tiền hơn 6,1 tỷ đồng cho khối lượng khoáng sản tính tiền cấp quyền khai thác hơn 4,4 triệu tấn (giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 46.200 đồng/tấn).

Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình phải nộp tiền ngay sau khi có thông báo của cơ quan thuế.

Trước đó, báo Dân trí phản ánh, gần đây Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình có báo cáo gửi Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về việc doanh nghiệp đã khai thác một phần vào khối tài nguyên 2-333.

Sau đó, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có văn bản đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, xác minh. UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan giải quyết.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình đã khai thác khoáng sản thuộc phần tài nguyên 333 dự tính, nằm trong tổng trữ lượng thuộc phạm vi, ranh giới được cấp phép.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết, trước đây chưa phát hiện được do khối tài nguyên 2-333 thuộc cấp tài nguyên 333 nằm xen kẹp với cấp trữ lượng 121, 122 được phép khai thác.

Xe vận chuyển khoáng sản trong khu vực mỏ của Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình (Ảnh: Thành Bình).

Sau khi có đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm hành chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình số tiền 80 triệu đồng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cũng đã đề nghị Thuế tỉnh Ninh Bình kiểm tra, rà soát nghĩa vụ tài chính trong hoạt động khoáng sản của Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình.

Bên cạnh đó, yêu cầu công ty khẩn trương hoàn thiện Đề án thăm dò bổ sung nâng cấp tài nguyên 333 dự tính thành cấp trữ lượng khoáng sản khai thác, điều chỉnh giấy phép khai thác để tính đầy đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các nghĩa vụ tài chính có liên quan (nếu có).

Đại diện Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình lý giải, khối lượng 4,4 triệu tấn đá vôi mà công ty đã khai thác vào khối tài nguyên 2-333 (chưa được điều chỉnh nội dung giấy phép), công ty đã đưa vào sản xuất làm nguyên liệu xi măng và hàng năm công ty đã kê khai và nộp thuế tài nguyên và phí môi trường đầy đủ.