Cứu người trong bão Kalmaegi: Kỳ tích lại xuất hiện

Chiều 8/11, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận anh Lê Văn Sanh (SN 1988, trú tại đặc khu Lý Sơn) đã được cứu sống sau 2 ngày trôi dạt trên biển.

“Anh Sanh đã được tàu của người dân địa phương phát hiện, ứng cứu thành công. Thông tin ban đầu là anh Sanh vẫn khỏe mạnh, đang được đưa về đảo Lý Sơn”, ông Hiển thông tin.

Anh Lê Văn Sanh (áo đen) đã được cứu sau 2 ngày trôi dạt trên biển (Ảnh: Tâm Hiển).

Lúc 8h ngày 8/11, ông Phan Duy Quang (SN 1978, trú tại đặc khu Lý Sơn) được tàu Hải Nam 39 cứu vớt trên vùng biển tỉnh Gia Lai, cách đặc khu Lý Sơn khoảng 50 hải lý.

Ông Quang và anh Sanh là 2 người đã dùng thúng câu ra biển cứu người tự tử, nhưng rồi thúng câu trôi dạt giữa sóng gió dữ dội của bão Kalmaegi (bão số 13).

Như Dân trí phản ánh, chiều 6/11, ông D.Q.C. (SN 1981, trú tại đặc khu Lý Sơn) đã nhảy xuống biển tự tử.

Phát hiện sự việc, ông Phan Duy Quang cùng ông Lê Văn Sanh dùng thuyền thúng ra biển cứu ông C.. Nạn nhân được cứu nhưng do biển động dữ dội nên thuyền thúng bị trôi dạt khiến cả 3 người mất tích.

Khoảng 11h30 ngày 7/11, một trực thăng của Bộ Quốc phòng đã cất cánh để tìm kiếm 3 người mất tích trên vùng biển đặc khu Lý Sơn.