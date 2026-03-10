Đồng Nai yêu cầu doanh nghiệp sắp xếp thời gian cho nhân viên đi bầu cử

Ngày 10/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út vừa ký văn bản chỉ đạo Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh, các tổ chức nghề nghiệp và các công ty, doanh nghiệp tạo điều kiện để người lao động tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15/3.

Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Nai lưu ý hiện người lao động, công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn rất đông nên các đơn vị phải bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân trong tham gia bầu cử, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động đi bỏ phiếu bầu cử.

Vì vậy, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh; bố trí ca làm việc hợp lý trong ngày bầu cử để người lao động được tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng thời gian luật định.

Thượng tướng Lê Tấn Tới kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Trảng Dài, Đồng Nai (Ảnh: Phú Việt).

Không bố trí tăng ca, làm thêm giờ trùng với thời gian bỏ phiếu, trừ trường hợp đặc biệt nhưng phải bảo đảm quyền bầu cử của người lao động. Đồng thời phối hợp tuyên truyền trong nội bộ đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, thông báo thời gian, địa điểm bỏ phiếu đến người lao động.

Thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương và các quyền lợi hợp pháp của người lao động trong thời gian tham gia bỏ phiếu theo quy định. Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế thực hiện nghiêm các nội dung trên.

Bên cạnh đó, phối hợp UBND các xã, phường nơi có khu công nghiệp trong việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri là công nhân, người lao động tạm trú để cử tri tham gia bỏ phiếu.

Đối với UBND các xã, phường, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện lập, rà soát, niêm yết danh sách cử tri là người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Người dân phường Bình Phước tham gia diễn tập nghiệp vụ bầu cử (Ảnh: CTV).

Tạo điều kiện thuận lợi trong việc xác nhận thông tin cư trú phục vụ công tác lập danh sách cử tri. "Các xã phường chủ động trao đổi với doanh nghiệp về phương án tổ chức bỏ phiếu, bảo đảm thuận lợi, an toàn, đúng quy định", Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo.

Tỉnh Đồng Nai có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 28 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 651 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh đã thành lập 2.112 tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu, trong đó 54 tổ thuộc lực lượng vũ trang.