Lãnh đạo TPHCM kiểm tra khâu cuối trước giờ bầu cử

Ngày 14/3, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, TPHCM.

Khu vực bỏ phiếu số 14 được đặt tại Trường THCS Đỗ Văn Dậy. Tại đây, lãnh đạo Thành ủy đã kiểm tra từng hạng mục, từng công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử chính thức 15/3.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao đổi với lãnh đạo địa phương tại buổi kiểm tra (Ảnh: Hoàng Quy).

Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Bầu cử xã Hóc Môn và Tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14 đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho công tác bầu cử. Công tác chuẩn bị cơ bản đảm bảo theo quy định, hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử quốc gia và TPHCM.

Điểm bỏ phiếu này được đặt tại khu vực rộng rãi, cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ. Khu vực bỏ phiếu được trang trí sinh động, tạo không khí phấn khởi cho ngày hội non sông.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng lưu ý các đơn vị xây dựng kịch bản ứng phó với tình huống bất ngờ trong ngày 15/3. Địa phương cần bố trí đủ ghế ngồi cho cử tri trong lúc chờ đợi đến lượt bỏ phiếu; lắp đặt thêm mái che để cử tri không bị ảnh hưởng nếu thời tiết xấu.

Ngày 15/3, gần 9,7 triệu cử tri TPHCM sẽ thực hiện quyền công dân để bầu ra 38 đại biểu Quốc hội khóa XVI, 125 đại biểu HĐND thành phố và các đại biểu HĐND phường, xã, đặc khu.

Theo công bố của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cả nước có 864 ứng viên đại biểu Quốc hội tại 182 đơn vị bầu cử, bầu chọn 500 đại biểu. Trong đó, 392 người là nữ (45,37%), 188 người dân tộc thiểu số (21,76%) và 65 người ngoài Đảng (7,52%).

Trong kỳ bầu cử lần này, TPHCM sẽ bầu 38 đại biểu Quốc hội từ 64 ứng viên tại 13 đơn vị. Cử tri thành phố cũng bầu 125 đại biểu HĐND TPHCM từ 208 người ứng cử tại 42 đơn vị.

Thời gian qua, các đơn vị bầu cử tại TPHCM đã tổ chức 2.800 hội nghị tiếp xúc cử tri. Trong đó có 100 cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội; 137 cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố; 2.599 cuộc tiếp xúc cử tri với ứng viên đại biểu HĐND cấp xã.