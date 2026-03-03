Chủ tịch Quốc hội: Giải quyết các vấn đề cấp bách của TPHCM

Sáng 3/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc đơn vị bầu cử số 12 của TPHCM, dự buổi tiếp xúc cử tri trước thềm bầu cử. Đơn vị bầu cử số 12 của TPHCM gồm các xã An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi và Sư đoàn 9.

Tại buổi làm việc, cử tri các xã ngoại thành TPHCM bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi địa phương có ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI là Chủ tịch Quốc hội. Đại diện người dân các địa phương cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng tới các ứng viên liên quan tới các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế và những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các ứng viên tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử (Ảnh: Q.Huy).

Cử tri mong đầu tư thêm cho giáo dục, y tế

Cử tri Huỳnh Văn Vinh, xã An Nhơn Tây, cho biết, thời gian qua, Quốc hội đã thông qua nhiều chính sách liên quan đến công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách và các trường hợp đặc biệt trong xã hội. Đặc biệt là việc cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho học sinh trên địa bàn đặc khu.

Theo cử tri, xã An Nhơn Tây là địa phương giàu truyền thống cách mạng, hiện có khoảng 4.000 gia đình chính sách, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Việc các ứng viên về quê hương Củ Chi, xã An Nhơn Tây ứng cử đại biểu Quốc hội, đặc biệt có sự tham gia của đại biểu Quốc hội, là niềm vinh dự lớn đối với địa phương.

Cử tri Huỳnh Văn Vinh, xã An Nhơn Tây, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

"Cử tri mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu tiếp tục quan tâm, chăm lo cho sự phát triển của xã; tăng cường đầu tư cho giáo dục, y tế và có thêm chính sách hỗ trợ công tác an sinh xã hội, nhất là đối với các trường hợp khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt", ông Huỳnh Văn Vinh bày tỏ.

Chia sẻ với các ứng viên, cử tri Lê Anh Tú cho rằng, lĩnh vực nông nghiệp cần được quan tâm về cơ chế, chính sách, nhất là chính sách tài chính, đất đai nhằm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, để khai thác tiềm năng, lợi thế, nâng cao đời sống nhân dân.

Về hạ tầng, xã An Nhơn Tây là địa phương nằm ở khu vực giáp ranh, cửa ngõ giữa TPHCM và Tây Ninh nhưng hệ thống giao thông còn nhiều khó khăn. Cử tri mong muốn thời gian tới, các tuyến đường đi qua xã được quan tâm nâng cấp, cải tạo và đầu tư đồng bộ.

Cử tri cho rằng việc Chủ tịch Quốc hội ứng cử là niềm động viên lớn đối với Nhân dân. Đồng thời, ông mong muốn Chủ tịch Quốc hội sẽ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân địa phương, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, người dân ấm no, hạnh phúc.

Cử tri tại các điểm cầu trực tuyến nêu ý kiến tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Cử tri Lê Thị Hồng Diệp phát biểu, xã An Nhơn Tây là xã an toàn khu, đời sống kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn. Cử tri cho biết, theo quyết định của Thủ tướng về quy hoạch chung xây dựng TPHCM, khu vực phía tây bắc thành phố, trong đó có xã An Nhơn Tây, được định hướng phát triển kinh tế dịch vụ, giải trí, văn hóa, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái, môi trường nông nghiệp gắn với địa đạo Củ Chi.

Để phát huy lợi thế đất đai và tiềm lực địa phương theo định hướng đã được phê duyệt, cử tri kiến nghị Trung ương và TPHCM sớm hỗ trợ nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông kết nối, đặc biệt là dự án xây dựng đường ven sông Sài Gòn kết nối Tây Ninh, trong đó có đoạn qua địa bàn An Nhơn Tây, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Ngoài ra, trên địa bàn hiện có dự án Công viên Sài Gòn Safari với diện tích khoảng 485ha đã thu hồi đất từ lâu nhưng chưa triển khai xây dựng, gây lãng phí nguồn lực đất đai. Cử tri đề nghị Trung ương quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh kêu gọi đầu tư để dự án sớm được triển khai, phục vụ nhân dân.

Tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế

Phát biểu với cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian qua, Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng cho sự phát triển của cả nước. Đối với TPHCM, Quốc hội khóa XIV ban hành Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, tăng quyền tự chủ, linh hoạt trong tổ chức bộ máy và huy động nguồn lực; Quốc hội khóa XV ban hành Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260 với các nội dung phân quyền mạnh mẽ hơn, trao cho thành phố những cơ chế vượt trội.

"Với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nhanh nhạy, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TPHCM đã đạt nhiều kết quả quan trọng, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả nước", Chủ tịch Quốc hội trình bày chương trình hành động.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trả lời ý kiến cử tri (Ảnh: Q.Huy).

Chủ tịch Quốc hội cho biết, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, đất nước ta và TPHCM đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Để đất nước phát triển nhanh, bền vững, TPHCM tiếp tục là đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn của cả nước hiện tại và tương lai, Chủ tịch Quốc hội cam kết cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung vào một số nội dung trọng tâm.

Nội dung đầu tiên được Chủ tịch Quốc hội nhắc tới là tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi pháp luật. Những việc trên nhằm thực hiện hiệu quả các cơ chế đặc thù, vượt trội của thành phố, nhất là về quy hoạch, tài chính, đầu tư, quản lý đất đai, môi trường, hạ tầng giao thông liên vùng, hạ tầng số, khoa học công nghệ.

Chương trình hành động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề cập tới việc thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức; tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. TPHCM cần thu hút nhân tài trong các lĩnh vực then chốt; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập và cạnh tranh quốc tế.

Các ứng viên đại biểu Quốc hội lắng nghe ý kiến cử tri (Ảnh: Q.Huy).

Chủ tịch Quốc hội cũng cam kết việc kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân với Quốc hội và các cơ quan của Đảng, Nhà nước; tiếp nhận, phối hợp giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

"Tôi sẽ quan tâm, chỉ đạo giải quyết căn cơ nhiều vấn đề cấp bách của thành phố như ngập nước, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, an ninh trật tự, nhà ở xã hội, bệnh viện, trường học", Chủ tịch Quốc hội nói.

Trước các cử tri TPHCM, Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn góp phần xây dựng bộ máy hành chính của thành phố tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cùng cả nước và thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.