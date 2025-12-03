TPHCM chỉnh trang mặt tiền đường Lê Lợi

UBND TPHCM vừa có công văn gửi các sở, ngành, địa phương và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (Công ty Khang Điền) về việc chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi.

Chủ tịch UBND TPHCM chấp thuận việc Công ty Khang Điền tài trợ và thi công tuyến đường Lê Lợi (thuộc phường Sài Gòn, phường Bến Thành). Việc chỉnh trang được thực hiện từ ngày 5/12, hoàn thành trước 30/12.

Lãnh đạo UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với 2 phường và Công ty Khang Điền chỉnh trang tuyến đường theo phương án đề xuất trước đó.

Các dãy nhà trên đường Lê Lợi ở TPHCM sắp được sơn mới (Ảnh: Hải Long).

Theo phương án trên, chủ sở hữu các công trình trên đường Lê Lợi sẽ được lấy ý kiến đồng thuận về phương án thiết kế chỉnh trang mặt tiền nhà, công trình.

Công an TPHCM sẽ phối hợp, hỗ trợ các sở, ngành, chính quyền địa phương trong quá trình lấy ý kiến người dân, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Sở Văn hóa - Thể thao cũng phối hợp với các địa phương hạn chế tổ chức sự kiện trên đường Lê Lợi trong quá trình thi công.

Theo phương án đề xuất, trục đường Lê Lợi và Công trường Lam Sơn sẽ được chỉnh trang mặt đứng các dãy nhà từ Chợ Bến Thành đến Khách sạn Rex, khu vực nhà hàng Hoàng Long cũ và chung cư số 9 Công Trường Lam Sơn. Các vỉa hè, dải phân cách trên đường Lê Lợi cũng được cải tạo.

Các bảng hiệu, bảng quảng cáo trên đường Lê Lợi được sắp xếp lại cho phù hợp. Dự kiến, các bảng được bố trí tại tầng trệt, không che chắn cửa sổ tầng lầu. Mái nhà và các mặt bên công trình cũng được sơn mới.

Dải phân cách trên trục đường Lê Lợi sẽ được lát đá; thành bồn cây được ốp đá granite. Cây bụi, cây lá màu được bổ sung để tạo sự sinh động. Vỉa hè 2 bên đường Lê Lợi cũng được lát đá granite để phù hợp cảnh quan chung.

Đường Lê Lợi là một trong những trục đường chính của khu vực trung tâm TPHCM. Nơi đây thường diễn ra các sự kiện lớn, tập trung đông đảo du khách trong và ngoài nước, là bộ mặt của TPHCM. Việc chỉnh trang dãy nhà và dải phân cách, vỉa hè nhằm tạo sự mới mẻ, sinh động, hiện đại của trục đường.