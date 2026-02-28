25 tuyến buýt ở TPHCM chuyển sang chạy xe điện từ ngày 1/3

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết, thành phố vừa chuyển đổi thêm 9 tuyến với 169 xe buýt sử dụng năng lượng điện, loại EB6 và EB8 của VinFast.

Các tuyến này gồm: 32, 38, 45, 53, 64, 93, 127, 140, 148. Thời điểm vận hành dòng xe buýt điện mới bắt đầu từ ngày 1/3.

TPHCM ra mắt 169 xe buýt điện hôm 27/2 (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước đó, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng có kế hoạch chuyển đổi 25 tuyến xe buýt sang sử dụng năng lượng điện từ ngày 1/3. Tuy nhiên, có 9 tuyến nói trên sẵn sàng chuyển đổi xe điện.

Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết, 16 tuyến buýt còn lại, gồm: 01, 04, 08, 15, 22, 27, 43, 62, 65, 70, 74, 81, 110, 139, 152 và 170) chưa xác định được ngày chuyển đổi xe điện.