Phương án làm cáp treo nối sân bay Cỏ Ống với trung tâm Côn Đảo của TPHCM

UBND TPHCM vừa có báo cáo về một số nội dung thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với đặc khu Côn Đảo. Trong đó, địa phương đã phân tích các phương án kết nối giao thông từ sân bay Cỏ Ống về khu vực trung tâm.

Đây là tuyến giao thông có ý nghĩa then chốt đối với phát triển lâu dài của Côn Đảo. Đặc biệt trong bối cảnh, sân bay Côn Đảo được định hướng nâng công suất trong các giai đoạn tới.

Hiện tại, phương thức kết nối duy nhất từ sân bay Cỏ Ống về trung tâm Côn Sơn là tuyến đường bộ độc đạo có quy mô 2 làn xe. Tuyến đường có nhiều đoạn đèo dốc, quanh co, một bên là biển, một bên là vách núi thuộc đất rừng của Vườn quốc gia Côn Đảo, năng lực thông hành hạn chế và tốc độ khai thác thấp.

Sân bay Côn Đảo dự kiến được mở rộng để đón máy bay cỡ lớn (Ảnh: Ngọc Tân).

Với điều kiện hiện tại, tuyến đường chưa đáp ứng được nhu cầu giao thông, nhất là khi có tàu bay cất, hạ cánh.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, sân bay Côn Đảo dự kiến đạt công suất 2 triệu hành khách/năm và đến năm 2050 là khoảng 3 triệu hành khách/năm. Khi đó, nếu chỉ dựa vào tuyến đường 2 làn xe hiện hữu, nguy cơ ùn tắc giao thông là rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động du lịch và phát triển kinh tế - xã hội của Côn Đảo.

Báo cáo đã so sánh 2 phương án chính để tăng cường kết nối giao thông. Phương án thứ nhất là mở rộng tuyến đường bộ hiện hữu từ 2 làn lên 4 làn xe.

Tuy nhiên, do đặc thù địa hình, việc mở rộng buộc phải đào phía vách núi, tác động trực tiếp vào đất rừng. Ước tính, phương án này sẽ phải chuyển đổi khoảng 15,75ha đất rừng sang mục đích đất giao thông, gây ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái của Vườn quốc gia Côn Đảo.

Phương án thứ hai là giữ nguyên mặt cắt tuyến đường bộ hiện hữu, đầu tư thêm tuyến giao thông công cộng bằng hệ thống cáp treo, vận chuyển hành khách trực tiếp từ sân bay Cỏ Ống về khu trung tâm. Theo UBND TPHCM, đây là phương án được đánh giá có tác động thấp hơn nhiều đến rừng và hệ sinh thái.

Tuyến cáp treo đi trên không, không phải mở đường xuyên rừng, qua đó giảm đáng kể diện tích rừng bị tác động.

Tuyến cáp treo dự kiến đi qua khu vực bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn quốc gia Côn Đảo, với diện tích rừng bị tác động chỉ khoảng 3ha. Phần diện tích này chủ yếu phục vụ xây dựng các trụ đỡ và công trình phụ trợ, không thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Các vị trí xây dựng được lựa chọn tại những nơi đất trống, trảng cỏ, cây bụi, nhằm hạn chế tới mức tối thiểu ảnh hưởng đến diện tích có cây rừng.

So sánh giữa hai phương án, UBND TPHCM đánh giá phương án cáp treo giúp giảm mức độ tác động đến rừng hơn 5 lần so với phương án mở rộng đường bộ. Đồng thời, tuyến cáp treo còn tạo ra một phương thức giao thông công cộng mới, kết hợp với hệ thống đường hiện hữu để đáp ứng nhu cầu đi lại lâu dài của Côn Đảo theo định hướng phát triển bền vững.