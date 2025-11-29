Thủ tướng thăm hỏi, động viên người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh

Chiều 29/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã về thăm người dân bị thiệt hại nặng nề tại rốn lũ Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk).

Mưa lũ lịch sử tại Hòa Thịnh đã làm 25 người tử vong, 96 căn nhà bị đổ sập, 4.820 nhà bị ngập nước hoàn toàn, khoảng 3.000 tấn lương thực bị cuốn trôi và bị ngập, hơn 37.600 con gia súc, gia cầm chết, nhiều công trình hạ tầng (trường học, đường sá…) bị hư hại nặng nề. Tổng thiệt hại tại địa phương này ước tính hơn 615 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến chia buồn, thăm hỏi, động viên các gia đình tại xã Hòa Thịnh có người thân thiệt mạng do mưa lũ (Ảnh: Trung Thi).

Trực tiếp đến địa bàn thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh - nơi hàng chục căn nhà bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn - Thủ tướng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm hỏi, động viên bà con nhân dân vượt qua khó khăn và đến thắp hương tưởng nhớ người đã mất do mưa lũ, động viên các thân nhân.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước và đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên bà con nhân dân thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh (Ảnh: Trung Thi).

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng tiếp tục tập trung khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, nhanh chóng ổn định lại đời sống của nhân dân; bảo đảm chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, nhất quyết không để ai bị đói, bị rét, không có chỗ ở, thiếu nước sạch.

Thủ tướng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các lực lượng quân đội, công an trên địa bàn nhanh chóng hỗ trợ bà con dọn dẹp, sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, khu vực tái định cư nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng và phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các đơn vị sớm hoàn thành sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho nhân dân (Ảnh: Trung Thi).

Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sớm ổn định sinh kế cho nhân dân, khôi phục sản xuất, hỗ trợ về vốn, lãi suất và cung ứng giống cây trồng, vật nuôi cho bà con.

Trong chiều tối cùng ngày, Thủ tướng và đoàn công tác sẽ làm việc trực tuyến với 4 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng về công tác phòng, chống và khắc phục thiệt hại do thiên tai.