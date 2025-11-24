Thủ tướng: “Đừng bỏ lỡ cơ hội trong lúc nhân dân đang rất cần”

Chiều tối 24/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Chính phủ và tập thể Văn phòng Chính phủ đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong mưa lũ tại miền Trung và ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Đây là hoạt động nhằm chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đồng bào và các địa phương, với tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", "tình dân tộc, nghĩa đồng bào".

Thủ tướng Phạm Minh Chính, các lãnh đạo Chính phủ cùng cán bộ Văn phòng Chính phủ dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong mưa lũ tại miền Trung (Ảnh: Đoàn Bắc).

Từ đầu tháng 11 đến nay, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung liên tiếp phải chống chịu với cơn bão số 13 và mưa lớn kéo dài chưa từng có, vượt mức lịch sử trong nhiều năm qua.

Đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, gây thiệt hại to lớn về người, tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, nhất là các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng.

Thủ tướng đã có nhiều công điện, chủ trì nhiều cuộc họp chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tập trung ứng phó mưa bão từ sớm, từ xa với tinh thần chủ động, quyết liệt, phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ủng hộ đồng bào (Ảnh: Đoàn Bắc).

Tuy nhiên, thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ gây ra rất lớn. Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính đợt mưa lũ từ 16/11 đến nay tại 4 tỉnh đã làm 102 người chết, mất tích; 332 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; 933 nhà bị hư hỏng.

Trên 82.000ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,3 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.120ha thủy sản thiệt hại; nhiều tuyến đường giao thông kết nối và cơ sở hạ tầng thiết yếu bị sạt lở hư hại nặng.

Ngoài ra, thiệt hại về tài sản của người dân (phương tiện giao thông, thiết bị điện, đồ dùng sinh hoạt gia đình...) bị ngập lũ hư hại khó có thể thống kê, đánh giá đầy đủ.

Tổng thiệt hại về kinh tế, theo ước tính sơ bộ, khoảng trên 13.000 tỷ đồng, cần nguồn lực lớn và nhiều thời gian để khắc phục hậu quả, đưa sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân trở lại bình thường.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các lãnh đạo Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Nhấn mạnh phương châm hành động nhanh chóng, kịp thời, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo, trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực Trung Bộ.

Tinh thần được người đứng đầu Chính phủ quán triệt là không cầu toàn, không nóng vội và “đừng bỏ lỡ cơ hội trong lúc nhân dân, các địa phương đang rất cần”.

Thủ tướng yêu cầu phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, địa phương, cơ quan, phát huy tinh thần chủ động, tích cực của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Mỗi chủ thể liên quan, theo chỉ đạo của Thủ tướng, cần căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm để hành động, triển khai công việc dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất.