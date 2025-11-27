TPHCM yêu cầu trình báo cáo khả thi 4 dự án BOT cửa ngõ trong tháng 12

Văn phòng UBND TPHCM vừa truyền đạt chỉ đạo của ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố, về tiến độ dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên và 4 dự án BOT cửa ngõ.

Sau cuộc họp hôm 21/11, ông Bùi Xuân Cường đề nghị sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc pháp lý để đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo giải phóng mặt bằng và tái định cư đúng quy định.

Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu 1 đến ranh tỉnh Bình Dương cũ (Ảnh: Ngọc Tân).

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn các địa phương về thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các dự án trọng điểm; nghiên cứu cơ chế chỉ định thầu gói thầu tư vấn nhằm rút ngắn tiến độ; báo cáo UBND thành phố trước ngày 5/12.

TPHCM đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án cầu đường Bình Tiên và 4 dự án BOT cửa ngõ, gồm (1) Dự án mở rộng quốc lộ 1 từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh; (2) Dự án mở rộng quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương cũ); (3) Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 22 (từ An Sương đến Vành đai 3); (4) Dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành).

Lãnh đạo thành phố yêu cầu UBND các phường, xã có dự án đi qua khẩn trương điều chỉnh quy hoạch phân khu, phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng được giao hoàn thiện, trình báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12.