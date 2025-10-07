TPHCM thúc tiến độ cầu đường Bình Tiên và 4 dự án BOT cửa ngõ

Văn phòng UBND TPHCM vừa thông báo kết luận của Phó chủ tịch TPHCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp ngày 30/9 về tiến độ cầu đường Bình Tiên và 4 dự án BOT cửa ngõ thành phố.

Với hạng mục giải phóng mặt bằng dự án cầu đường Bình Tiên, UBND thành phố yêu cầu các địa phương có liên quan (phường Phú Định, Bình Tiên, Bình Đông và xã Bình Hưng) hoàn tất thủ tục điều chỉnh quy hoạch, thẩm định báo cáo khả thi và phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư trong tháng 12.

Hướng tuyến dự án cầu đường Bình Tiên (Đồ họa: Ngọc Tân).

Với hạng mục xây lắp, lãnh đạo thành phố giao Ban Giao thông TPHCM khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, trình Sở Xây dựng thẩm định, hoàn thành trước ngày 10/10. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức thẩm định báo cáo, hoàn thành trước ngày 25/10.

Đối với 4 dự án BOT cửa ngõ quốc lộ 1, quốc lộ 13, quốc lộ 22 và đường trục Bắc - Nam, lãnh đạo TPHCM giao các sở ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu khả thi, thi tuyển kiến trúc, thẩm định và trình phê duyệt.

Ông Bùi Xuân Cường yêu cầu lãnh đạo địa phương thành lập ban chỉ đạo cấp xã để thường xuyên kiểm điểm tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo các dự án trọng điểm được triển khai đúng kế hoạch.

Các đơn vị phải giải quyết dứt điểm thủ tục pháp lý, đảm bảo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đúng tiến độ.