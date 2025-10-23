Hai cô gái tử vong sau va chạm với xe ben đầu kéo ở TPHCM

Chiều 23/10, CSGT TPHCM cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ben đầu kéo khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 cô gái tử vong (Ảnh: A.T.).

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào trưa cùng ngày, tại khu vực vòng xoay Tân Hiệp, đoạn giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Linh với ĐT746, phường Tân Hiệp.

Thời điểm trên, hai cô gái trên xe máy đã xảy ra va chạm với xe ben đầu kéo chạy cùng chiều khiến cả 2 ngã xuống đường, bị bánh xe ben đầu kéo cán tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng, thi thể 2 nạn nhân nằm dưới gầm xe ben đầu kéo.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Hiệp đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, đồng thời trích xuất hình ảnh camera quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra.