Hơn 1km đường ở TPHCM đầy "hố bom" vì chưa có đơn vị quản lý

Đường Liên khu 4-5 trước đây giáp ranh giữa xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh với phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, nay là xã Tân Vĩnh Lộc và phường Bình Tân.

Đường Liên khu 4-5 đầy "ổ gà, ổ voi", bị ngập nước gây cản trở giao thông (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo phản ánh, nhiều năm qua, người dân rất khổ sở khi lưu thông trên tuyến đường chi chít "ổ gà, ổ voi". Khi trời mưa, nhiều người bị ngã vì chạy xe vào vị trí "ổ gà, ổ voi". Khi trời nắng, xe cộ chạy qua kéo theo bụi mù mịt, nhà dân bên đường phải đóng cửa suốt ngày, ảnh hưởng việc sinh hoạt, buôn bán.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 23/10, ông Trần Minh Đức, Phó chủ tịch UBND phường Bình Tân, cho biết, đường Liên khu 4-5 rộng khoảng 5m, dài hơn 1km, do giáp ranh giữa xã Tân Vĩnh Lộc và phường Bình Tân nên chưa xác định đơn vị quản lý.

Ông Đức cho biết, kết cấu mặt đường Liên khu 4-5 là đất đá, đường chưa có hệ thống thoát nước nên sau mỗi cơn mưa, đường bị đọng nước gây hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn giao thông.

Theo ông Đức, hồi tháng 1, UBND quận Bình Tân và UBND huyện Bình Chánh cũ đã phối hợp với các đơn vị liên quan đi khảo sát thực tế, có đề xuất với Sở Xây dựng TPHCM (khi đó là Sở Giao thông Vận tải) giao tuyến đường này cho Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ chịu trách nhiệm quản lý và duy tu.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính và đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường Bình Tân tiếp tục có văn bản gửi Sở Xây dựng TPHCM, đề xuất việc giao quản lý đoạn đường này.

"Trong quá trình chờ tiếp nhận, bàn giao cho đơn vị quản lý, phường Bình Tân đã nhiều lần phối hợp với khu phố, người dân sinh sống hai bên đường để dặm vá, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông", ông Trần Minh Đức nói.

Đường Liên ấp 2-3-4 xuống cấp nghiêm trọng, cần được nâng cấp, sửa chữa (Ảnh: An Huy).

Trước đó, báo Dân trí cũng phản ánh đường Liên ấp 2-3-4 (xã Vĩnh Lộc) hư hỏng nặng, mặt đường chi chít “ổ gà, ổ voi”, đọng nước như ao.

Tuyến đường này dài khoảng 3km, xuống cấp hơn một tháng qua, khiến người dân địa phương bức xúc và mong mỏi chính quyền sớm có biện pháp sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông.