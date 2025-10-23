TPHCM thu hơn 1.000 tỷ đồng tiền xử phạt vi phạm giao thông

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 23/10, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TPHCM), cho biết, sau thời gian cương quyết xử lý, tình trạng người dân chạy xe máy lên vỉa hè giảm đáng kể.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

“Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT đã xử lý gần 3.500 trường hợp xe máy chạy trên vỉa hè, trong đó có rất nhiều trường hợp được xử lý qua hình ảnh. Sau thời gian cương quyết xử lý, chúng ta có thể nhìn thấy tình trạng người dân chạy xe lên vỉa hè đã giảm rất đáng kể. Đây là tín hiệu tích cực, dù chưa thể giảm 100%”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam nói.

Phó trưởng Phòng CSGT cho biết, thời gian tới, công an phường, xã, người dân cũng sẽ tham gia vào việc xử lý này; đặc biệt là xử lý vi phạm qua hình ảnh, và sẽ có những hình ảnh do người dân cung cấp.

Thông tin thêm về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam cho biết, trong 10 tháng đầu năm, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý hơn 837.211 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 700.991 trường hợp được phát hiện trực tiếp, hơn 136.220 trường hợp được phát hiện qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và phản ảnh của người dân, so với cùng kỳ tăng 42.491 trường hợp.

Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra, xử lý xe khách vi phạm trên đường Đỗ Mười (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phòng PC08 đã tạm giữ 1.226 ô tô, 203.397 mô tô, 4.375 xe 3-4 bánh. Thực hiện quyết định xử phạt 481.227 trường hợp, thành tiền hơn 1.000 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 51.476 trường hợp, trừ điểm trên Giấy phép lái xe 56.627 trường hợp.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam khẳng định, việc kiểm tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề được thực hiện thường xuyên, liên tục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ để răn đe, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành quy định pháp luật của người tham gia giao thông.

Phó trưởng Phòng CSGT đánh giá công tác tuyên truyền mang lại hiệu quả, có nhiều chuyển biến tích cực trong việc người dân không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia. Những nỗ lực trên góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố trong 10 tháng đầu năm, giúp giảm số vụ, số người chết, người bị thương.