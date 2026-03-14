Công an TPHCM ra quân bóc xóa quảng cáo, đảm bảo mỹ quan trước ngày bầu cử

Ngày 14/3, Công an phường Xuân Hòa, Đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu số 1 (Phòng Cảnh sát cơ động Công an TPHCM) và Đoàn Thanh niên phường đã đồng loạt ra quân bóc xóa các quảng cáo, tờ rơi dán trái phép trên nhiều tuyến đường, đặc biệt là khu vực xung quanh các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước giờ ra quân, Trung tá Trần Văn Lơ, Phó trưởng Công an phường Xuân Hòa, đã trực tiếp quán triệt nhiệm vụ, nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để triển khai công việc nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo mỹ quan đô thị và an ninh trật tự tại các điểm bầu cử.

Sau khi phổ biến nhiệm vụ, các tổ công tác đã được trang bị dụng cụ chuyên dụng như dao cạo, dung dịch tẩy rửa để bóc xóa các tờ rơi, quảng cáo dán trái phép trên trụ điện, tường nhà, cột tín hiệu giao thông và các bề mặt công cộng.

Chiến dịch tập trung vào những tuyến đường có lưu lượng người qua lại đông và gần các điểm bầu cử, nhằm tạo cảnh quan sạch đẹp, văn minh, góp phần chuẩn bị tốt nhất cho ngày hội lớn của đất nước.

Tại các tủ điện trên đường Trần Quốc Thảo, nơi những tờ quảng cáo dán chi chít, lực lượng chức năng đã kiên trì cạo bỏ từng lớp.

Nhiều vị trí trước đó bị dán chồng nhiều lớp tờ rơi quảng cáo dịch vụ như cho vay tiền, sửa chữa điện nước, khoan cắt bê tông, gây mất mỹ quan đô thị nghiêm trọng.

Đối với những quảng cáo dán ở vị trí trên cao, các cán bộ đã không ngần ngại leo lên để bóc gỡ, đảm bảo xóa sạch mọi tờ rơi dán trái phép trên bề mặt tủ điện, bảng thông tin và tường nhà.

Đoàn viên thanh niên phường Xuân Hòa cũng tích cực tham gia hỗ trợ, thu gom các tờ rơi sau khi gỡ bỏ và dọn dẹp khu vực xung quanh, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ.

Đại diện Công an phường Xuân Hòa khẳng định, việc bóc xóa quảng cáo sai quy định không chỉ nhằm chỉnh trang đô thị mà còn nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn mỹ quan chung. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu tái diễn.