TPHCM sẽ đề xuất cơ chế vượt giới hạn hiện hành trong Luật Đô thị đặc biệt

Sáng 27/5, UBND TPHCM tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Hội nghị có sự tham dự và chủ trì của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường.

Phát biểu mở đầu hội thảo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, việc xây dựng đạo luật này là cơ hội lớn để TPHCM tạo đột phá phát triển, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo định hướng của Trung ương.

Lãnh đạo UBND TPHCM nhận định, thành phố có truyền thống đổi mới, năng động, sáng tạo và từng duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số trong nhiều nhiệm kỳ liên tiếp giai đoạn 1991-2010. Tuy nhiên, 3 nhiệm kỳ gần đây, đà tăng trưởng chậm lại và xuất hiện dấu hiệu giảm tốc.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (Ảnh: Q.Huy).

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, tình hình kinh tế năm 2025 và quý I/2026 đã có chuyển biến tích cực khi GRDP quý I/2026 tăng 8,57%. Ông cho rằng kết quả này có sự đóng góp quan trọng từ các cơ chế đặc thù Trung ương, Quốc hội cho phép TPHCM áp dụng thời gian qua như Nghị quyết 98, Nghị quyết 260 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù.

Tuy nhiên, các cơ chế đặc thù hiện nay vẫn có giới hạn nhất định, chưa tạo được niềm tin dài hạn cho cộng đồng doanh nghiệp. Vì vậy, việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt sẽ tạo nền tảng pháp lý ổn định, bền vững hơn cho môi trường đầu tư.

"Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 09 về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Cùng với việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, thành phố có cơ hội rất lớn để bứt phá, phát triển nhanh, bền vững và đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số", Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Người đứng đầu UBND TPHCM cho biết, quan điểm xây dựng luật là kế thừa các cơ chế hiệu quả đã được áp dụng trước đây như Nghị quyết 98, Nghị quyết 260, Nghị quyết 188 và các cơ chế, chính sách đặc thù trên nhiều lĩnh vực. Thành phố cũng tham khảo những nội dung phù hợp từ Luật Thủ đô.

"Thành phố cũng mạnh dạn đề xuất những cơ chế mới, thậm chí vượt khỏi khuôn khổ các giới hạn quy định hiện hành nhằm tạo nền tảng thể chế vượt trội cho sự phát triển nhanh và bền vững", Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ.

TPHCM sẽ đề xuất các quy định vượt khỏi giới hạn quy định hiện hành khi xây dựng Luật Đô thị đặc biệt (Ảnh: Q.Huy).

Tại hội thảo, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã trình bày sơ lược các nội dung trong dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Theo đó, dự thảo luật Đô thị đặc biệt gồm 9 chương, 45 điều, tập trung vào các nhóm vấn đề lớn như xác lập vị trí pháp lý của đô thị đặc biệt; tổ chức chính quyền, chế độ công vụ; quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị và trật tự an toàn đô thị; phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; nguồn lực phát triển đô thị đặc biệt; liên kết, phát triển vùng và bảo vệ môi trường.

Theo dự thảo, luật quy định gần 300 thẩm quyền cho chính quyền thành phố. Trong đó, HĐND TPHCM được giao hơn 140 thẩm quyền, UBND TPHCM hơn 130 thẩm quyền và Chủ tịch UBND TPHCM hơn 20 thẩm quyền.

Dự thảo luật cũng được thiết kế theo hướng ưu tiên áp dụng trong trường hợp có xung đột với các luật khác. Đồng thời, HĐND TPHCM được quyền lựa chọn áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi, thuận lợi hơn do Trung ương ban hành sau thời điểm luật có hiệu lực.