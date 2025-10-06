TPHCM phát động cao điểm "quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi"

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thi đua cao điểm “quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đợt thi đua bắt đầu từ đầu tháng 10, kết thúc vào ngày 31/12 và được chia thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 mang tên "Quyết tâm, tăng tốc hoàn thành các công trình, phần việc tiêu biểu", TPHCM tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 5 nội dung thi đua theo kế hoạch của UBND thành phố về thi đua cao điểm "100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả", chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030).

Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng lãnh đạo UBND TPHCM kiểm tra thực địa các dự án (Ảnh: Ngọc Tân).

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương xác định ít nhất 1 công trình trọng điểm, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công hoặc ít nhất 1 mô hình, phần việc tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ I, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Giai đoạn 2 mang tên "Tăng tốc, bứt phá - hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021-2025", TPHCM tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và kế hoạch 5 năm (2020-2025). Đặc biệt, TPHCM cần tập trung nguồn lực, phấn đấu thực hiện tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt 95% theo kế hoạch được giao.

Cũng trong giai đoạn này, TPHCM phấn đấu hoàn thành các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu cấp thành phố; đạt 90% chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu hoàn thành đúng tiến độ, được gắn biển, công nhận cấp thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM sẽ xét tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, nổi bật, có mô hình, giải pháp sáng tạo được vận dụng hiệu quả trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, thực hiện các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu, trọng điểm của thành phố nhân dịp tổng kết đợt thi đua.