Những lưu ý khi TPHCM làm đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Bộ Xây dựng vừa phản hồi đề nghị của UBND TPHCM về việc cho ý kiến trước đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Trước đó, đơn vị tư vấn đã nghiên cứu 3 phương án thiết kế.

Trong đó, phương án được đề xuất là xây cầu kết hợp hầm dìm vượt biển, chiều dài hầm khoảng 2,62km, sơ bộ tổng mức đầu tư 104.410 tỷ đồng. Hai phương án còn lại gồm phương án cầu kết hợp hầm dìm (chiều dài hầm khoảng 7,2km) và phương án làm cầu dây văng vượt biển.

Bài toán duy trì luồng hàng hải

Qua nghiên cứu, Bộ Xây dựng cho rằng các phương án cần tiếp tục được làm rõ về cơ sở khoa học, kỹ thuật và tính khả thi. Đặc biệt là vấn đề tác động đến các luồng hàng hải tại khu vực Vịnh Ghềnh Rái.

Đối với phương án cầu kết hợp hầm dìm, Bộ Xây dựng nhận định quá trình thi công có khả năng ảnh hưởng đến việc khai thác các luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải, Vũng Tàu - Sài Gòn và luồng sông Dinh. Tuy nhiên, hồ sơ chưa phân tích đầy đủ mức độ ảnh hưởng cũng như giải pháp bảo đảm an toàn hàng hải trong giai đoạn thi công và khai thác.

Tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu cắt qua vịnh Ghềnh Rái, nơi có nhiều tuyến hàng hải quan trọng (Đồ họa: Ngọc Tân).

Bên cạnh đó, phương án này dự kiến hình thành các đảo nhân tạo tại khu vực vịnh Ghềnh Rái. Bộ Xây dựng lưu ý hồ sơ chưa có mô hình đánh giá ảnh hưởng đối với dòng chảy, bồi lắng bùn cát và tác động đến các tuyến luồng hàng hải trong khu vực.

Theo Bộ Xây dựng, tuyến đường vượt biển băng qua vịnh Ghềnh Rái, nơi tập trung nhiều luồng hàng hải lớn, có vai trò đặc biệt trong phát triển kinh tế biển của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Vì vậy, việc lựa chọn phương án tuyến và giải pháp kỹ thuật cần được xem xét thận trọng, toàn diện, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải hiện hữu và định hướng phát triển dài hạn của hệ thống cảng biển.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo nhà đầu tư và đơn vị tư vấn bổ sung đầy đủ số liệu về hiện trạng, quy hoạch hàng hải, thủy văn... làm cơ sở đề xuất hướng tuyến, quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế và công nghệ thi công phù hợp.

Đối với mỗi phương án tuyến, các đơn vị cần so sánh, đánh giá giải pháp công trình vượt luồng hàng hải (hầm, cầu dây văng, cầu dây võng…) để lựa chọn giải pháp tối ưu.

Đảo nhân tạo là hạng mục cần thiết để thi công phần chuyển tiếp giữa cầu và hầm dìm vượt biển (Ảnh: Xinhua).

Trường hợp nghiên cứu phương án cầu kết hợp hầm dìm, hồ sơ cần làm rõ mức độ ảnh hưởng và đề xuất giải pháp thiết kế, công nghệ thi công bảo đảm an toàn giao thông, khai thác các luồng hàng hải trong quá trình thi công; bổ sung đánh giá ảnh hưởng của các đảo nhân tạo đối với dòng chảy, bồi lắng bùn cát tại khu vực.

Bộ Xây dựng cũng gợi ý việc tổ chức hội thảo khoa học, lấy ý kiến các bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học và các nhà khai thác cảng biển, làm cơ sở tham khảo trong quá trình lựa chọn phương án tuyến và giải pháp kỹ thuật phù hợp.

Rà soát quy hoạch, suất đầu tư

Theo Bộ Xây dựng, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu chưa được xác định cụ thể trong Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch tỉnh có liên quan. Trong khi đó, quy hoạch tổng thể TPHCM sau sáp nhập cũng chưa được phê duyệt.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, làm cơ sở xem xét sự phù hợp của dự án; xác định hướng tuyến, quy mô đầu tư, cấp kỹ thuật và phương án công nghệ.

Dự án có quy mô lớn, nhà đầu tư đề xuất thực hiện theo hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất đối ứng. Các yếu tố kỹ thuật và công nghệ thi công đều phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên ngành.

Khu du lịch biển Vũng Tàu (phía xa) nhìn từ dự án lấn biển Cần Giờ. Khoảng cách giữa 2 bờ khoảng 10km đường chim bay (Ảnh: Ngọc Tân).

Bộ Xây dựng lưu ý UBND TPHCM thực hiện đầy đủ việc rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án trên cả phương diện kinh tế - xã hội, kỹ thuật và tài chính; bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương.

TPHCM cần quản lý chặt chẽ phạm vi, quy mô, tổng mức đầu tư; lựa chọn giải pháp kỹ thuật - công nghệ phù hợp để hạn chế rủi ro phát sinh chi phí, kéo dài thời gian thực hiện và phòng, chống lãng phí.

Do dự án có các cầu, hầm quy mô lớn, khó mở rộng trong tương lai, việc xác định quy mô đầu tư cần được nghiên cứu với đầy đủ luận chứng, trên cơ sở nhu cầu vận tải, quy mô dân số và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm hiệu quả đầu tư trước mắt và dài hạn.

Đối với sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án, Bộ Xây dựng đề nghị rà soát kỹ phương pháp xác định suất vốn đầu tư; rà soát chi phí dự phòng trượt giá phù hợp với tiến độ thi công dự kiến.