Khu thể thao Rạch Chiếc ở TPHCM sẽ phát triển hệ sinh thái kinh tế thể thao

UBND TPHCM vừa trình HĐND thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 145.600 tỷ đồng.

Dự án được triển khai tại phường Bình Trưng, với diện tích sử dụng đất khoảng 186,78ha. Phía Đông của dự án giáp khu đô thị Saigon Sports City và rạch Mương Kinh; phía Tây giáp đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ và khu dân cư; phía Nam giáp cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; phía Bắc giáp rạch Chiếc.

Mục tiêu chung của dự án là cụ thể hóa các định hướng quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, đồng thời hình thành trung tâm thể dục thể thao hiện đại cấp quốc gia và khu vực. Dự án hướng đến phục vụ thi đấu, huấn luyện vận động viên, tổ chức sự kiện thể thao lớn, song song với việc đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất của cộng đồng.

Khu đất dự kiến xây dựng Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc ở TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo đề xuất, Khu liên hợp Rạch Chiếc sẽ phát triển hệ sinh thái kinh tế thể thao hiện đại, tiên tiến, thúc đẩy hoạt động và dịch vụ thể thao chuyên nghiệp. Các hoạt động thể thao được định hướng gắn kết chặt chẽ với văn hóa, du lịch và giáo dục, qua đó hình thành chuỗi giá trị liên ngành, tạo động lực phát triển khu vực phía Đông TPHCM.

Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện vận động viên chuyên nghiệp, đồng thời phát triển phong trào thể thao quần chúng. Việc đầu tư hệ thống công trình thể thao hiện đại nhằm tạo điều kiện để người dân, sinh viên và các nhóm đối tượng khác tiếp cận hoạt động rèn luyện sức khỏe trong không gian công cộng chất lượng cao.

Khi hình thành, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc đủ khả năng tổ chức các giải thi đấu thể thao chuyên nghiệp trong nước và quốc tế như SEA Games, Asiad, Olympic khu vực và nhiều giải đấu quốc tế khác. Các hoạt động huấn luyện vận động viên thành tích cao, đào tạo nguồn nhân lực thể thao cho TPHCM và cả nước cũng diễn ra tại đây.

Theo hồ sơ trình HĐND, đơn vị đề xuất dự án là Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu. Doanh nghiệp này được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và phối hợp với các sở, ngành trong quá trình thẩm định theo quy định.

Tổng thời gian thực hiện dự án dự kiến khoảng 8 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư kéo dài một năm, tập trung lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, ký kết hợp đồng. Giai đoạn triển khai xây dựng dự kiến kéo dài khoảng 7 năm, tính từ thời điểm hoàn tất giải phóng mặt bằng và có quyết định giao đất.